大罷免進入二階 楊双子宣布重啟「台灣文學作家連署」

大罷免進入二階，激出台灣文學作家重啟連署「筆桿接力罷免到底」。（圖：擷自連署表單）

2025/03/20 12:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免進入第2階段連署，各地均湧連署潮，2月曾發動台灣文學界罷免不適任立委的作家楊双子宣布，今起重啟「台灣文學作家罷免不適任立委」連署，希望台灣文學界也能在此重要時刻，響應全台各地公民團體發起的大罷免運動「第二階段罷免連署」，呼籲「文學有權干預政治、筆桿接力罷免到底」，更盼藉串連提醒各地公民，儘速簽署第二階段罷免連署書，以行動實踐向不適任的立法委員表達異議。

藍白立委去年在立法院強行通過惡法，更無差別大砍中央總預算，其中文化部共遭刪除11億元、凍結34億元，多處藝文場館業務費被凍結30%，重創國內文化發展，文學界不再沈默，包括去年獲美國「國家圖書獎」的小說家楊双子等41名作家領銜，2月10日發起「2025主張罷免不適任立委，是我們的義務」的台灣文學家連署聲明，因人力有限下，採限時連署，共獲161名作家連署，201人共同發聲。

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連署文起草人暨發起小組成員代表楊双子說，但因上次限時連署後續接獲許多作家表明加入連署之意願，促成發起小組成員討論重新開啟連署的可能性，考量能呼應各地公民團體發起的大罷免運動「第二階段罷免連署」，決議重啟連署。

楊双子說，因發起小組人力有限，重啟連署表單時間將限時10天，自今日（20日）至3月30日23:59截止，會在連署名單募集結束後，擇期召開記者會說明連署成果與後續消息。

「台灣文學作家連署聲明」重啟串連也發表聲明，特別申明，連署中的「台灣文學作家」定義，只要是對台灣文學內涵有所挹注的書寫者，即為台灣文學作家，不分體裁，無論類型，不拘於創作、翻譯、評論，但凡對台灣文學的內在世界有所挹注活水，並且自我認同為台灣文學一份子的書寫者，即是台灣文學作家。

她也再度重申，連署行動是積極表態，但不參與連署並不等同相反立場，尊重人們擁有不表態的自由與權利，亦深知許多相同立場者存在連署以外的倡議方法與行動策略，盼不要區分名單內外，不要尋找攻訐對象，願大家繼續以行動實踐終極關懷。

聲明指出，現在正是台灣文學史的一個歷史時刻，台灣現代文學的興起至為晚近，並歷經日本殖民統治時期與中華民國全境戒嚴時期，以「台灣文學作家」之名發起連署聲明，實為百年時光前所未見之事，本連署聲明是一個明確的象徵，指向台灣文學作家對國家主體認同的共識；值此歷史時刻的節點，敬邀每一位台灣文學作家加入聲明行動。連署連結

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