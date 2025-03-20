網傳《政治獻金法》裁罰權非監察院 中選會：切勿自己法盲就造謠

網傳貼文指出，「依據《政治獻金法》第38條，對於違反第33條的裁罰權，主要屬於中選會或主管機關，而非監察院。」中選會嚴正駁斥此為造謠內容。（中選會提供）

2025/03/20 10:20

〔記者李文馨／台北報導〕監察院昨認定前民眾黨主席柯文哲違反《政治獻金法》，裁罰並沒入5579萬餘元，有心人士隨後在網路上散佈《政治獻金法》第38條裁罰權為中選會。對此，中選會今（20日）直言，「切勿自己法盲，就胡亂造謠」，並指《政治獻金法》全文只有36條，且第33條明確規定裁罰機關為監察院。

監察院廉政委員會昨審議通過「一一三年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」查核報告。網傳貼文表示：「依據《政治獻金法》第38條，對於違反第33條的裁罰權，主要屬於中選會或主管機關，而非監察院。」

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對此，中選會表示，「這確定是造謠」，因《政治獻金法》的法律主管機關為內政部，執行辦理機關暨裁罰機關依該法規定則為監察院；也就是說，有關政治獻金申報暨裁罰等相關事項，並非選務機關權管範疇，選務機關特予澄清並嚴正駁斥相關造謠內容。

中選會指出，有心人士之造謠，還刻意胡扯亂指《政治獻金法》第38條規定，中央主管機關負責政治獻金管理並執行罰則。問題是，「政治獻金法根本沒有第38條」、「政治獻金法根本沒有第38條」、「政治獻金法根本沒有第38條」，也就是《政治獻金法》根本無此條規定，該法全文最多就只有36條，且第33條明確規定裁罰機關，請散佈者「切勿自己法盲，就胡亂造謠」、「切勿未經查證，就隨意散佈謠言」。

中選會也提到，一階提議並沒有簽署期間限制問題，只有「提出」的時間限制規定；但二階連署則特別禁止外界所稱的偷跑行為。未料有心人士卻還是刻意造謠選務機關標準不一，此類法盲行徑核與法令規定暨事實基礎有所不符，選務機關還是再出面予以澄清，仍請有心人士「切勿自己法盲，就胡亂造謠」。

中選會說明，實際上，選務機關係依法辦理選務，並無任何差別待遇；不僅如此，有關罷免案的提議、連署的查對是由各市縣政府戶政事務所依法查對，查對結果則依法併入各地選委會之查對結果再函報中選會審定，並非中選會查對，也請有心人士「切勿自己法盲，就胡亂造謠或持續散佈謠言」，還刻意將台北市、新北市、桃園市、台中市等各地依法所為的查對亂扯為中選會「幫忙」查對等類謠言，實則各地皆依法查對並無雙標。

對於網傳謠言，中選會今直言，「切勿自己法盲，就胡亂造謠」，並指《政治獻金法》全文只有36條，且第33條明確規定裁罰機關為監察院。（擷取自「全國法規資料庫」）

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