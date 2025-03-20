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    台人遭中共關押再增3件！陸委會：目前已收75件陳情案

    陸委會示警，從去年迄今已收到75件陳情案件，其中，失聯7件、遭留置盤查13件、遭中方關押55件。（圖擷取自陸委會臉書）

    陸委會示警，從去年迄今已收到75件陳情案件，其中，失聯7件、遭留置盤查13件、遭中方關押55件。（圖擷取自陸委會臉書）

    2025/03/20 09:22

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民眾遭中共關押再增3件！賴清德總統上週四在國安高層會議表示，國人赴中失聯、遭留置盤查或關押者合計71人；僅一週時間，據陸委會最新統計，目前已收到75件陳情案件，遭關押從上週52件增至55件，並新增1件失聯。

    賴清德總統3月13日表示，赴中國旅行的風險愈來愈高，2024年元旦迄今，陸委會接獲通報的國人赴中失聯、遭留置、盤查或關押者合計71人。

    陸委會當時說明，71名國人是指有掌握情況，實際上會更多，很多人被關押後，並沒有跟政府求助。這71人當中，失聯6人、遭留置盤查13人、遭關押52人。

    不過，陸委會發文更新指出，自2024年迄今，陸委會已收到75件陳情案件，包括赴中後失聯7件、被盤查留置13件，以及關押55件。

    陸委會示警，曾於機敏性機關任職者，較可能在入境中國時被約談，加上中共去年公布「懲獨22條」，更增加國人赴中風險。

    陸委會呼籲，再次提醒國人，出發前先至該會「國人赴中港澳動態登錄系統」登錄聯繫資訊，以利政府必要時即時提供協助。

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