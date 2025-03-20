徐巧芯被爆將區民活動中心借光光 網諷：不是不怕罷免嗎？

近日罷藍委行動陸續進入二階連署，不過國民黨立委徐巧芯被爆，竟派助理將區民活動中心從3月至6月借好借滿，對比罷免團體疑似遭到刁難、無法在公園擺攤，網友紛紛怒批「太過份了」、「徐巧芯，你不是不怕罷免嗎？」（資料照）

2025/03/20 09:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白毀憲亂政引發大罷免浪潮，近日罷藍委行動陸續進入二階連署，不過國民黨立委徐巧芯被爆，竟派助理將區民活動中心從3月至6月借好借滿，對比罷免團體疑似遭到刁難、無法在公園擺攤，網友也紛紛怒批「太過份了」、「徐巧芯，你不是不怕罷免嗎」，並質疑北市府雙標。

罷團申請場地遭駁回 網友質疑北市府雙標

35件泛藍陣營立委第二階段罷免連署陸續展開，各個罷團也積極設立連署攤位，但推動罷免立委徐巧芯的「剷除黑芯」團隊近日雖申請要在景勤1號公園舉辦活動，卻遭台北市公園路燈工程管理處以「同月份同場地已有相同性質活動」為由駁回，北市公園處強調同一申請人一個月內只能申請一次，不希望相同活動持續占用公園。台北市議員簡舒培對此也砲轟，台北市長蔣萬安出手「加嚴」妨礙罷團。

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不過政治工作者周軒今上午轉貼媒體消息指出，徐巧芯的助理幾乎將松信區的區民活動中心都借走，且時間橫跨3至6月。該文一出引發網友議論，在周軒的發文底下留言批評「她不是說不怕被罷免？現在這個動作是急了？」、「她越這樣，越激怒人」、「不是不會怕嗎？不是很穩嗎？」、「她嚇死了，要用盡所有方式擋罷免，真的是一位很糟糕的立委」、「這樣不算同性質的活動太多嗎，雙標捏」、「錢從哪裡來？也要調查一下金流？」

有網友更指出「建議台北市的朋友，可以拍拍看她到底辦了什麼活動，如果只是租起來佔時段，這也損及了一般里民跟市民的權益了」、「光是星期六晚上6點以後，徐辦就必須有3組人在不同場地辦活動，如果其中有佔地之嫌，那就把球丟回給市府，不是有給錢就好」。

在PTT上也有鄉民轉貼媒體消息，並紛紛留言嘲諷「有夠沒水準，不過不意外」、「這手段真的非常有900味，笑死」、「美鳳真的急了，活動中心等場地直接給你租到6月份不演了」、「跟大姑借的錢嗎？」、「這個中指女到底從哪裡學來這麼多下三濫招數」、「真的很可悲這個人」、「從她用假摔對付費鴻泰，就知道她的手段了」、「不是才說單一團體不能連續借場地嗎？」

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