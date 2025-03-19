罷免藍委魯明哲 罷團掛看板拚連署熱度

罷免立委魯明哲團隊在中壢區中園路、台一線路口處掛設廣告看板。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

2025/03/19 22:40

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體發起「光復桃園，六區全罷」連署罷免國民黨立委活動，6日起陸續進入第2階段，罷免第三選區魯明哲的連署收件數，目前還未突破5000份，團隊目前在中壢區SOGO百貨旁加油站上方、YKK（台灣華可貴公司）對面，掛設廣告看板，盼藉此催出連署熱度。

罷免魯明哲「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召、也是罷免第五選區呂玉玲案領銜人的Dora表示，三、五選區的2階連署狀況，這幾週反應較冷，像三選區僅收到4673份，離5萬份目標還有很大差距，三、五選區團隊經過討論，目前在SOGO中壢店旁的加油站上方、中壢區中園路、台1線路口處掛設廣告看板，未來高鐵站附近也會去舉牌，盼催出連署熱度，團隊四月廿日就會開始造冊，希望民眾在造冊前，趕緊來簽。

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罷免第二選區涂權吉領銜人、「全力一擊．罷免涂權吉」團隊發言人Rick表示，目前連署熱度仍在持續，但盼能更為踴躍，像新屋地區收到連署件數相對較少，因此這週新增其他宣傳方式，包括新屋連署站的熱心志工組成小蜜蜂機車隊，還有裝潢師傅駕駛小貨車，在新屋、楊梅區宣傳，志工也在楊梅區散發寫上罷免理由跟連署站點的傳單，下週將延伸至大園、觀音、新屋等地，團隊深入社區巷弄，邀民眾一同連署。

罷免立委魯明哲團隊在SOGO中壢店旁的加油站上方掛設廣告看板。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

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