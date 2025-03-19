反制國民黨干擾！民進黨宣布縣市黨部、黨公職服務處 代收罷免連署書

民進黨秘書長林右昌率領全國各縣市黨部主委宣布，即日起民進黨各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為「民主連署站」，代收全國罷免連署書。（記者王藝菘攝）

2025/03/19 18:14

〔記者陳昀／台北報導〕35件泛藍陣營立委第2階段罷免連署陸續展開，民進黨秘書長林右昌今天傍晚率全國各縣市黨部主委開記者會宣布，即日起民進黨各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為「民主連署站」，代收全國罷免連署書，反制國民黨對公民的干擾、刁難，全體黨公職將以五大行動，一起「為公民加油、為台灣出力」。

林右昌表示，近來看到公民團體與志工個人，被國民黨嚴重的行政干擾、刁難行徑，包括遭到騷擾、恐嚇與暴力威脅；支持連署的店家被國民黨執政縣市針對性地施壓，查消防、衛生、勞檢；公民團體依法申請場地，卻申請不到，或者申請到了又被臨時無故取消等情事。

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林右昌說，對於人民自主發起的罷免行動，民進黨一貫的立場，就是完全尊重公民團體的主體性，並提供必要的協助和支援。但民進黨做為台灣民主的第一品牌，對於守護民主的基本權利與公民團體的人身安全責無旁貸。此時此刻，當看到已有這麼多干擾民主運作的惡劣狀況，必須挺身而出，守護民主與公民。

對此，林右昌指出，今天民主進步黨全國各縣市主委會議，進行了討論並做成決議，要求所有黨公職，做到以下五項工作。第一，即日起，民進黨全國各縣市黨部與所有黨公職服務處，轉化為挺公民的民主連署站；第二，協助招募及訓練志工；第三，維護公民行動不被侵擾；第四，協助文宣擴散；第五，協助後勤及行政作業。

最後，林右昌強調，此時此刻我們必須挺身而出，守護公民及民主的行為，共同一起「為公民加油、為台灣出力」。

被問及這能否解讀為傾全黨之力挺罷免？林右昌重申，他剛剛已經說明，民進黨一貫的立場就是完全尊重公民團體的主體性，民進黨從頭到尾就是站在協助跟支援的角度，公民團體才是主體，剛剛也特別說到，公民團體在各地碰到非常多干擾、刁難，這些都是反民主的狀況，為了守護台灣民主，保護公民團體人身安全，我們必須有相對應作為。

民進黨秘書長林右昌宣布，即日起民進黨各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為「民主連署站」，代收全國罷免連署書。（記者王藝菘攝）

民進黨秘書長林右昌宣布，即日起民進黨各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為「民主連署站」，代收全國罷免連署書。（記者王藝菘攝）

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