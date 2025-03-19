國民黨推反戒嚴、反廢死公投 黃國昌：民眾黨樂觀其成

民眾黨主席黃國昌等人19日舉行黨政聯繫會議會後記者會。（記者廖振輝攝）

2025/03/19 16:42

〔記者李文馨／台北報導〕立法院國民黨團預計週五（21日）在立法院會提出反廢死、反戒嚴兩項公投，黨團書記長王鴻薇說，會尋求民眾黨團的支持。對此，民眾黨團總召黃國昌今（19日）下午說，兩公投主文是非常多台灣人民的心聲，若有在野黨提出有助於人民實際的表達意見、真正行使當國家主人的權利，民眾黨的立場樂觀其成。

國民黨週五將推出兩項公投提案，反戒嚴公投主文擬為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」反廢死的部分，公投提案主文擬為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」

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黃國昌上午在立院受訪說，有關於公民投票的事情和整個議程上的設定，大家都還有討論的空間。媒體下午在民眾黨黨政聯繫平台會議會後記者會上追問，這是指公投主文還是公投提出時間需要討論？屆時是否支持國民黨團提案？

黃國昌回應，這週五，如果國民黨在立法院會將兩個公投提案逕付二讀，接下來就進入一個月的協商冷凍期，實際進度遠比大家想像的慢非常多，這是台灣立法院特有的程序。

他指出，這兩個公投主文內容，他們覺得的確是非常多台灣人民的心聲，要反映人民真實的意志。若人民不是要當頭家、是頭家，過去擁抱公投、把公投當神主牌的民進黨，怎麼會怕成這樣？

黃國昌說，對他們來說，不管針對公投議題的處理上，民眾黨會提出自己在政治議程上的設定，對於另外的在野黨提出的公投題目，如果有助於人民實際的表達意見、真正行使當國家主人、頭家的權利，民眾黨的立場樂觀其成。

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