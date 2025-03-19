街頭耳語影響連署 中市罷團新增游擊戰、小蜜蜂作戰模式

台中罷免團體力拚二階連署。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/19 10:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免藍委的團體正展開二階連署，但因為連署天數只能抓40天，有時間的壓力，因此需要更多的民眾儘早連署，但目前面臨到很多民眾以為只要進行一階段連署或者不知道二階段連署已開始，還發現街頭耳語亂傳要附身分證，導致長輩不敢連署，因此，罷團將展開「游擊戰」，啟動小蜜蜂戰術，安排2至3個志工深入人群聚集的公園、市場進行連署，除了消毒耳語也可將連署數衝高。

中四「廢翔行動」、中五「斷健行動」及中六「敲羅行動」志工們都表示，從3月啟動第二階段連署，但因有時間的壓力，認為連署數要儘早衝高，但目前面臨一些困境，志工們表示，目前的困擾在於有人以為只要連署一次就好，還有民眾不知道二階已開始連署。

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中四罷團何姓志工更表示，很多街頭出現連署要附身分證、軍公教不能參與連署的惡意耳語，因此讓很長輩及軍公教人員都不敢連署；因此將進行小蜜蜂連線，安排志工機動性到人多的地方宣傳連署。

中五罷團志工「台灣衣美局」表示，由於很多民眾不知二階連署已開始，因此將採「游擊戰」及「小蜜蜂」戰術，除了機車隊宣傳外，會安排3至5個志工到人潮較多的公園及市場等進行連署。

中六罷團志工則指出，將採小小蜜蜂戰術，安排志工2人一組，因為只有2人，不必向相關單位申請集會遊行，2人志工將背著連署書，到市場、郵局、醫院、火車站去連署，機動又有效率，將有助於連署份數的增加。

台中罷免團體力拚二階連署。（記者蘇金鳳攝）

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