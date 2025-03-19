葉元之挨批是慣老闆 洪申翰：希望政治人物都能善待助理及幕僚

勞動部長洪申翰備詢。（記者陳志曲攝）

2025/03/19 10:19

〔記者李靚慧／台北報導〕國民黨立委葉元之助理病故，葉元之被控職場霸凌是慣老闆，昨日更遭北市勞動局勞檢，但也爆出未提前告知立法院勞檢被要求檢討程序，對此，勞動部長洪申翰今日指出，勞動部身為法規主管，願意與立院討論，未來勞檢的執行程序，如何兼顧尊重與勞檢精神，但也提醒，任何政治人物都能善待自己的助理及幕僚。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請勞動部部長列席報告業務概況，並備質詢。勞動部長洪申翰會前接受媒體聯訪，對於國民黨籍立委葉元之昨日遭北市勞檢，表達看法。

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洪申翰表示，任何政治人物在政治上的表現，均相當仰賴好的助理或好的幕僚，因此希望政治人物都能善待自己的助理及幕僚，尤其是該遵守的勞動法規，必須要遵守。

但針對北市勞動局因為未提前告知立院將前往勞檢，被要求檢討勞檢程序，洪申翰表示，立法院較為特殊，勞動部身為法規的主管，願意與立院討論，未來若有相關個案，如何兼顧勞檢的精神，又可做到對立法院的尊重。

國民黨立委葉元之近期遭指控職場霸凌，其助理疑因工作壓力過大病逝，北市勞動局昨日前往葉元之辦公室勞動檢查，勞檢結果違反職安法及勞基法，除限期改善，也將開罰9至45萬元不等罰款。

國民黨立委葉元之辦公室昨日遭勞檢，勞動部長洪申翰（見圖）今日接受媒體聯訪，呼籲任何政治人物都能善待自己的助理及幕僚。（記者李靚慧攝）

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