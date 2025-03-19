美國橘郡、加拿大多倫多市訪高雄 與林欽榮暢談智慧城市

美國紐約州橘郡郡長紐豪斯訪團與高雄市副市長林欽榮及市府團隊會晤，雙方暢談智慧城市經驗。（高市府提供）

2025/03/19 09:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025智慧城市展迎來各國城市參與，美國紐約州橘郡郡長紐豪斯（Steven Neuhaus）、加拿大多倫多市副市長莫莉（Amber Morley）陸續率團拜訪高雄市政府；高市副市長林欽榮率局處首長熱情接待，與遠道而來的國際友人暢談智慧城市合作機會。

林欽榮18日與美國紐約州橘郡史蒂文‧紐豪斯（Steven Neuhaus）郡長展開會談，雙方探討智慧科技、數位轉型及淨零永續發展等議題。

請繼續往下閱讀...

紐豪斯郡長對高雄的智慧交通發展與災害應變能力高度關注，希望能進一步拓展在這些領域的合作機會，特別是災害應變，以因應近年來因氣候變遷導致的頻繁天災。

林欽榮回應，高雄在智慧城市發展、AI技術、智慧治理及綠色產業發展上已有深厚基礎，樂見未來有更多合作機會。

加拿大多倫多市副市長莫莉（Amber Morley）17日率多位市議員及部門主管訪問高雄，體驗搭乘高雄輕軌、參訪駁二藝術特區及凱旋青樹社會住宅等市政建設。

莫莉對高雄智慧城市推動模式和交通友善規劃特別印象深刻，表示將從高雄經驗中汲取靈感，尤其在智慧交通應用及社會住宅政策領域，期待未來兩市進一步合作。

林欽榮及市府團隊也熱切分享高雄發展經驗，盼透過合作讓雙方城市發展為更宜居的智慧城市。

高市行國處長張硯卿表示，市府積極推動城市的國際發展，在智慧城市展期間，進行跨局處合作，全力安排國際城市訪賓與市府團隊交流，透過經驗分享提升城市治理效能。

期待與美國紐約州橘郡及加拿大多倫多的意見交換，能進一步促成高雄與美加城市間的實質合作。

加拿大多倫多副市長莫莉訪團與高雄市副市長林欽榮及市府團隊會晤，就智慧城市合作機會交換意見。（行國處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法