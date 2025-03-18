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    南投縣統籌分配款將大幅增加 何勝豐建議為長者繳健保費

    南投縣統籌分配款將大幅增加，議長何勝豐建議縣府為老人繳健保費。（南投縣議會提供）

    南投縣統籌分配款將大幅增加，議長何勝豐建議縣府為老人繳健保費。（南投縣議會提供）

    2025/03/18 19:51

    〔記者張協昇／南投報導〕財政收支劃分法（財劃法）修正通過後，南投縣初估統籌分配稅款約增加138億元，南投縣議會議長何勝豐18日在議會臨時會，建議縣府應研議把這些增加的經費，優先用在提升老人福利及鼓勵青年留鄉發展及獎勵生育等方面，包括為老人繳納健保費、國中、小學生免學雜費及補助青年創業貸款，幫助青年創業。

    何勝豐說，財劃法修正後，地方統籌分配稅額大幅提高，南投縣預估1年可增加財源138億元，對地方建設有很大的幫助，加上明年度南投縣債務就會還清，縣府有許多經費可運用，但必須嚴守財政紀律，每一分錢都要花在刀口上，不能浪費，請縣府放眼未來，規劃有利民生還能造福後代子孫的重大建設。

    何勝豐表示，尢其南投人口一直減少，縣府經費增加，應該提高人民的福利，建議優先照顧長輩，為老人繳納健保費，並提高嬰幼兒養育津貼，讓國中、小學生的學雜費全免，尤其應幫助青年創業，補助創業貸款，吸引年輕人留鄉、返鄉安居樂業。

    南投縣議會18日召開臨時會。（南投縣議會提供）

    南投縣議會18日召開臨時會。（南投縣議會提供）

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