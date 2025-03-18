中國網民「東沙對峙」假訊息 海巡署：強勢驅離越界中國海警船及漁船

中國海警襲擾東沙示意圖（海巡署提供）

2025/03/18 19:09

〔記者邱俊福／台北報導〕面對中國網路社昨有則新聞形式題為「東沙群島發生激烈對峙！被大陸海警艦繞圈貼近，台當局：感到恥辱」貼文，聲稱中國海警高調執法。海巡署今天強調，這則假訊息，目的應是為了掩蓋日前中國漁船違法捕撈遭我取締，中國海警一度意圖干擾案，而海巡一直以來皆強勢驅離東沙海域越界中國海警船及漁船，確保國家主權維護海域資源。

海巡署表示，近期偵獲多艘中國漁船進入東沙海域，施放小舟進入環礁違法採捕，為維護東沙海域海洋資源永續發展，在上月26日啟動東沙海域取締專案，調派高雄艦、巡護七號、巡護九號、PP-10075艇、PP-10096艇及CP艇計1艦2船3艇，扣留5艘中國越界小舟，本月11日又扣留1艘中國小舟，海警船嘗試干擾我方執法均告失敗，並遭海巡艦艇阻擋驅離至限制水域外。

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本月12日下午2時40分，東沙海域任務艦「臺東艦」於東沙島西南方20.5浬，又偵獲「粵茂濱41177」、「粵茂名00898」及「粵惠來漁00859」等3艘中國漁船進入限制水域，立即調派「臺東艦」及另1艘預置在東沙的「臺中艦」趕往驅離，4時50分將3艘中國漁船全部驅離至東沙島西南方27.8浬，並持續往限制水域外航離。

而我方驅離期間，中國海警船「3101」強行自東沙島西南方航入距島21.7浬，欲登檢遭海巡署驅離中之「粵茂濱漁 41177」漁船，該漁船隨即配合海警船停船，我方持續在旁廣播要求中國船艇全部離開我方水域；7分鐘後，中方船往外航離，登船海警人員仍在「粵」船上。

之後，東沙海域已未再偵獲中國漁船，惟2艘海警船仍續留東沙限制水域周邊襲擾，海警「3101」繞島半圈後，在線外西南方滯留，經海巡大艦採1對1全程監控對應、廣播驅離，分別先後由將2艘海警船驅離至限制水域外。

海巡署強調，海警船進入東沙限制水域登檢中國越界漁船，可能是中國海警船的報復行動，也不排除中國利用漁船測試我國東沙勤務部署，並配合海警船的灰帶侵擾，提高對我施壓的強度，企圖製造執法假象，因此嚴正譴責此舉不僅升高兩岸緊張情勢，也破壞區域和平穩定。

中國網路社的「東沙群島發生激烈對峙！被大陸海警艦繞圈貼近，台當局：感到恥辱」貼文。（記者邱俊福翻攝）

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