中二選區鸚鵡喊「罷免顏寬恒」 彎彎與海線緣分曝光

非洲灰鸚鵡「彎彎」最近頻喊「罷免顏寬恒」。（獸醫師Tina提供）

2025/03/18 18:12

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第二選區罷免團體「解顏行動」包括龍井等5個選區，區域為市區罷區總和的兩倍大，志工正愁找不到人手，烏日區一隻非洲灰鸚鵡「彎彎」，近日喊出「罷免顏寬恒」，讓志工大感振奮，彎彎被主人托孤的背景也曝光，對於遭鸚鵡喊罷免，顏寬恒團隊不予置評。

「嗚，的的，咻，罷免顏寬恒」，「彎彎」近期在烏日區住家頻喊「罷免顏寬恒」，讓前往探視的志工大感振奮，主人Tina獸醫師表示，非洲灰鸚是智商最高、最會說話的鸚鵡，「彎彎」今年3歲半，前嘉義主人爸爸往生前，特地托孤到台中飼養，志工經過都教一句「罷免顏寬恒」，沒想到3週就學會說。

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「彎彎」曾獨居冰冷的透天4樓頂樓，個性害羞，見手機要錄影不會說話，一旦Tina背對「彎彎」，連珠炮「罷免顏寬恒」就會脫口而出，幫罷免志工打氣，Tina說，「彎彎」智商很高，不只像八哥鳥複誦，會在早上喊「O-ha-you」（日語早安），並幫男友人求婚，聽到「嫁給...好嗎」，會對話說「好啊」。

對於遭鸚鵡喊罷免，顏寬恒團隊不予置評，至於「解顏行動」罷免團體，16日在西屯區台灣大道路口站點，遭郭男大罵「綠畜」並動手拍打手機，警方今天通知郭男到案說明，詢後依公然侮辱及選罷法函送法辦。

顏寬恒表示，不論支持或反對，都要呼籲社會大眾要理性，我們也譴責暴力，但更要提醒反對罷免的支持者，罷免陣營都有經過民進黨部專業的訓練、有備而來，一定要小心以對。

「解顏行動」志工持續在街頭宣導二階連署。（罷團志工提供）

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