民調：53.3％不滿意國民黨立委 選區內民眾滿意度死亡交叉

TPOC台灣議題研究中心今（18）日公布最新民調，國民黨立委滿意度僅有28.2%、感到不滿意53.3%；民進黨立委滿意度為42.9%、感到不滿意有38.4%。（反共護台志工聯盟提供）

2025/03/18 17:23

〔記者李文馨／台北報導〕35件泛藍陣營立委罷免案進入二階連署，TPOC台灣議題研究中心今（18）日公布最新民調，國民黨立委滿意度僅有28.2%、53.3%感到不滿意；民進黨立委滿意度為42.9%、感到不滿意有38.4%。在國民黨立委選區內，民眾對選區立委滿意度僅37%、不滿意度43.2%，與前次的調查結果相比，不滿意度增加6.9%，呈現滿意度死亡交叉。

針對各黨立委滿意度進行調查，結果顯示，42.9%滿意民進黨立委上任以來的表現、38.4%感到不滿意，較上次調查（2/26至3/1）滿意度增加3.8%、不滿意度減少4.7%；國民黨立委滿意度28.2%、53.3%感到不滿意，較上次調查滿意度減少6.3%、不滿意度增加4.9%；民眾黨立委滿意度23.8%、不滿意54.5%，較上次調查相比，滿意度減少5.4%、不滿意度增加2.7%。

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進一步調查選區內立委表現滿意度，48.0%民眾滿意、33.8%不滿意，其中現任立委為民進黨籍者，選區內民眾對立委滿意度57.7%、不滿意度25.6%；現任立委為國民黨籍者，選區內民眾對於立委滿意度為37%、不滿意度43.2%，和前次調查結果相比，現任立委為國民黨的選區不滿意度增加6.9％，更呈現滿意度死亡交叉。

民調也針對第一階段罷免案通過的泛藍立委34個選區民眾進行調查，其中30.3%表示會參與第二階段的連署罷免、61.6%表示不會。若將一定會乘以1、可能會乘以0.5，則目前各地表態會參加第二階段罷免行動的以新竹市（38.5%）、新竹縣（37.9%）以及新北市（29.8%）最高。

相關人士受訪表示，前次民調在二階開始前進行，當時媒體關注度較低，不過目前台北市中山、大安選區熱度逐漸提升，產生外溢效應，且民進黨展開下鄉宣講，也協助部分罷免團體聚集人潮收集連署。他也提到，未來花蓮活動將是重中之重，除了民進黨活動外，罷團每週都會舉辦活動，「因為花蓮、台東一定會過二階段。」

該人士分析，一個選區能否通過二階段，關鍵不在選區結構，而在於「罷團健康度」，包括組織能力、志工人數、教育訓練完整度及策略正確性。他以北部某罷藍案為例，該案收件情況逐漸改善，源於調整空戰策略、改變議題論述，以及針對陸戰採取地毯式小蜜蜂策略，這正反映出足夠的「健康度」，能靈活調整策略；部分選區因志工不足，且核心領導層對收集連署的概念不清，導致目前連署數未達千份。

談及未來推動策略，他表示，由於在鄉下設置固定連署站較不便利，將採用「流動連署站」模式，在固定路線上收集連署書，這些地區需要主動接觸選民收集連署書。未來罷團也將運用胖卡、宣傳車等方式，在民進黨地方黨部參與的地區，也會透過黨部直接向黨員收集連署書或發送簡訊。

本次民調由「反共護台志工聯盟」委託TPOC台灣議題研究中心進行調查，調查對象為戶籍在全台22縣市，年滿20歲的一般民眾，採用市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行，電話號碼尾數隨機2位數進行抽樣；調查時間為2025年03月12日-2025年03月15日，下午14:00-17:30以及晚上18:30~22:00，共完成1077份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點，並依最新之人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。

TPOC台灣議題研究中心今（18）日公布最新民調，國民黨立委滿意度僅有28.2%、感到不滿意53.3%；民進黨立委滿意度為42.9%、感到不滿意有38.4%。（反共護台志工聯盟提供）

TPOC台灣議題研究中心今（18）日公布最新民調，在國民黨立委選區內，民眾對選區立委滿意度僅37%、不滿意度43.2%，與前次的調查結果相比，不滿意度增加6.9%，呈現滿意度死亡交叉。（反共護台志工聯盟提供）

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