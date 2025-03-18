台灣中小企業是「護國群山」 何欣純：更要支持協助

立委何欣純表示，台積電是護國神山，但中小企業是護國群山。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/18 17:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法委員何欣純今（18）日邀請經濟部中小及新創企業署署長李冠志率領團隊說明行政院推出「中小微企業多元振興發展計畫」；何欣純表示，台灣雖有台積電當護國神山，但中小企業更是護國群山，因為支撑內需經濟也照顧最多在地的員工家庭，政府對中小企業振興發展，應讓更多人知道。

行政院推出「中小微企業多元振興發展計畫」說明會今天在台中市舉行，立委何欣純致詞表示，一直以來非常關心中小企業，她來自台中屯區，大里、太平中小微型企業非常高密度聚集，台灣雖有台積電當護國神山，但中小企業更是護國群山。

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她表示，原因有三，首先中小企業先前支撑內需經濟，其次照顧最多在地的員工家庭，第三就是民生生活息息相關的產業幾乎都是中小企業跟微型企業。

何欣純表示，中小企業從疫後復甦面臨不少挑戰，尤其這一年走訪基層，國際市場局勢詭譎不穩定多變，中小微企業動輒都受影響，她同日出席台中港關連工業區廠協理監事會議也接收到第一線產業心聲的反映，像手工具，汽車五金，零件製造、機械、工具機等都受到衝擊。

曾有一個美髮師向何欣純表示，以前景氣好的時後，常客可以2天弄一次頭髮，之後約一週來一次，最近更慘改一個月消費一次就是緊縮消費，她說，從美容美髮一葉知秋，整體服務業及微型企業、工作室都連動影響，她盼這樣的補助座談應多辦理推廣，中小微企業才知道如何向政府申請計劃經費補助。

中央政府共編列116億元資金，協助中小微企業從製造、服務、通路發展等面向導入AI技術，優化生產效率與服務模式，並提供碳盤查諮詢、節能設備補助等服務。

經濟部中小及新創企業署說明行政院推出「中小微企業多元振興發展計畫」。（記者蘇金鳳攝）

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