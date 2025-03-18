藍營1張照酸賴清德也舔共 八炯翻出他訪中大談六四、台獨狠打臉！

賴清德2014年會晤時任上海市長楊雄，近日竟被藍營拿來大做文章。（資料照，台南市府提供）

2025/03/18 17:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德13日宣布啟動軍事審判機制，定調對岸為「境外敵對勢力」。由於隔天（14日）是中國《反分裂國家法》生效20週年，國民黨指賴選在此時宣布恢復軍審別有用心；藍營還貼出2014年賴清德訪中會晤官員的照片，譏諷賴清德也是「紅色代理人」。對此，反共網紅「八炯」翻出當年賴清德當著中共官員大談「台獨」、「六四事件」等議題的影片，狠狠打臉藍營。

國民黨青年團14日在Threads發文，「民進黨的綠衛兵，丟不丟臉？鬧夠了沒？哪有台灣的政黨在紀念中國大陸通過《反分裂國家法》20週年？只有民主進步黨！從賴清德總統上任至今，全國人民都能看到民進黨整天都在『鬥』，社會幾乎無一日安寧。從頻出的司法案件，到宣示恢復軍事法庭，賴總統從黨內鬥到黨外，製造緊縮的政治氛圍，就是容不下任何一點與自己、與民進黨中央不同的聲音，這樣的行為，充分展現民進黨口口聲聲討厭中共，後來『理解中共』，現在儼然成為綠共！」

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藍營青年團還PO出賴清德擔任台南市長時，2014年6月訪問中國並與時任上海市長楊雄握手合影的照片，「過去，賴清德會見上海市長楊雄；蔡英文會見中共國務院副總理錢其琛；陳菊會晤上海市長韓正、國台辦主任張志軍；謝長廷會見國台辦主任王毅、到廈門祭祖激動淚訴像回兄弟家，但我們不會說他們是為了反分裂，甘願做『紅色代理人』。很遺憾的是，類似的言論，公然成為民主進步黨青年部的社群文章。這樣亂貼標籤、含沙射影的做法，又與紅衛兵何異？」

藍營青年團痛批：「20年過去，民進黨學習中國大陸，抹黑、抹紅政敵，企圖分裂社會，利用特定意識形態偷換國家概念，悄悄侵蝕中華民國主權，不用等紅共過來，綠共已經開始侵蝕台灣的民主。」

對此，八炯翻出當年賴清德會晤楊雄的某電視台新聞畫面，反批藍營青年團想以綠營政要過去都見過中共官員，藉此想洗白國民黨自己去見中共官員不算舔共，「你們搞笑啊！我就說賴清德啦，你們國民黨小編敢不敢把10年前中天新聞報導的賴清德去見上海官員的影片給播出來？聽聽看賴清德到底當這些中共官員的面說了什麼！你敢不敢？」

從八炯翻到的影片可以看到，賴清德在一眾中方人員面前大談台獨議題：「台獨是民進黨的主張，可是在程序上是完全尊重台灣人民的決定。這個東西是經過社會的極大共識的，陳水扁用這個（主張）去選總統，他也當選了。」、「（台灣）社會到底是先有民進黨，才有台灣獨立的主張？還是因為社會先有台灣獨立主張，才有民進黨？（就算）解決了台灣民進黨的台獨黨綱，（也）沒有辦法解決（台灣社會中）台灣獨立的主張。現在這個階段就是求同存異，大家往前看。」

此外，賴清德當時在上海復旦大學演講時也公開提到六四事件，「1989年的時候，在總書記胡耀邦去世之後的學運，復旦大學學生也有響應，後來又有400多個教授支持，並且要求政府定位那次的學生運動為愛國運動……」後續賴清德從六四事件一路談到台灣的太陽花學運，當時賴清德在中國的發言引發兩岸網友熱議，台灣更有媒體驚訝指賴清德「脫稿演出」。

八炯接著酸藍白，「賴清德有沒有比你（們）有種？你（們）敢不敢當中共官員面前講這些？國民黨員，你（們）敢不敢當宋濤的面、當王滬寧的面講這些？尊重不管台灣要怎麼選擇，想要中華民國的國號，或是所謂『台灣共和國』的國號，敢不敢說我們要尊重2300萬人的投票結果？敢不敢像他（指賴清德）這樣子講出來，然後說1989年的天安門事件要多加重視、要設立六四紀念館……你（們）敢不敢講？你（們）起碼先做到賴清德的一半再來！」

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