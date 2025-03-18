大罷免連署疑遭中國人鬧場 卓榮泰：加強維安杜絕暴力

行政院長卓榮泰18日赴立法院說明施政方針及施政報告並備詢。（記者廖振輝攝）

2025/03/18 13:37

〔記者陳政宇／台北報導〕全台大罷免潮如火如荼，民進黨立委林楚茵今（18日）質疑，近期發生多起罷免連署站志工，疑遭中方人士鬧場、甚至毆打。對此，行政院長卓榮泰強調，政府的責任是保障每位國民合法行使參政權利，以及每場合法活動所有人的人身安全，警政單位必須加強維安，必要時介入執法，杜絕暴力事件發生。

立法院會今對卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢。林楚茵關切，國民黨昨天表示要舉辦公投「還命於民」，但其支持者卻到處滋擾合法公民，與其舉辦邏輯錯亂的公投，不如先叫支持者「還安全於人民」。

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林楚茵進一步質疑，這些騷擾者究竟是中國人，還是台灣內部假冒中國的人，希望執法單位進一步調查，確保台灣公民罷免權不受境外敵對勢力干擾，「諷刺的是，中國連自己總統都選不出來，卻在台灣滋事、干涉公民權利！」

對此，卓榮泰答覆說，政府有責任保障每一位國民行使合法參政權利，並確保所有合法活動參與者的安全，對於罷免行動遭受不明勢力干擾，警政單位必須加強維安，必要時介入執法，杜絕暴力事件發生。

內政部劉世芳部長則說明，內政部已三令五申，要求警政單位加強注意，並鼓勵活動志工若遇騷擾情事，立即錄影存證並報警處理，以確保公民活動的安全與秩序。

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