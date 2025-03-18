「外省囝」前員林鎮長蔡教義過世 享壽88歲

前員林鎮長蔡教義日前過世，令許多員林人懷念不已。（資料照，記者顏宏駿攝）

2025/03/18 11:46

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前員林鎮長蔡教義本月11日因病過世，享壽88歲，他曾被視為是「山東流亡學生」，小小年紀來到台灣，被國民政府安置在員林實驗中學就讀（崇實高工），畢業後留在員林鎮，因緣際會選上縣議員，再問鼎員林鎮長成功。他身為「外省人」卻能在國民黨地方派系主導的地方政治中嶄露頭角，相當不容易。20年前他卸下員林鎮長後，淡出政壇，與家人棲身鐵皮屋，日前過世後不久即安葬。近日地方傳出他過世的消息，令許多員林人懷念不已。

蔡教義是歷屆員林鎮長中唯一的「外省人」，他就讀的「員林實驗中學」是國府為了安置「中國流亡學生」而設。曾經做過「員林實驗中學田野調查」的導演陳文彬說，當年的實中就是一個「中國族群大融爐」，有來自山東、湖南、滇緬、香港調景嶺的學生，蔡教義祖籍並非「山東」而是「湖南」，他不是歷史定義的「山東流亡學生（遭遇澎湖七一三事件）」，應該是更後期來台的學生。

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陳文彬表示，在一個以地方派系為主的員林政壇，蔡教義能坐上員林鎮長寶座算是「異數」，他豪無政治背景，能夠步入政壇全憑「湖南人」三個字，他的同鄉也就是前省主席宋楚瑜，當時是黨內的當紅炸子雞，國民黨內因地方政治派系擺不平，因此提名一個名不見經傳，但「根正苗藍」的蔡教義來選縣議員，蔡教義因為跟員林接地氣，頗孚眾望，順利選上，之後又一路做到鎮長。

一名政壇人士說，蔡教義出身市井，雖只有實中畢業，又無派系奧援，卻深諳選舉之道，當年跟黨內對手爭員林鎮長時，先到玄天上帝面前發誓，自稱是「小壞蛋」，希望帝爺保佑他打敗「大壞蛋」，他演講必問選民「你們要大壞蛋還是小壞蛋」，此招奏效，結果高票當選。

蔡教義因為跟宋楚瑜同鄉，宋楚瑜在省長、省主席任內「大撒幣」，因此蔡教義為員林市爭取到不少經費，成功改善南昌路的淹水，開闢41條新道路，員林格居煥然一新。

但隨著宋楚瑜逐漸失勢，再加上地方「宋系人馬」人才濟濟，蔡教義無意在政壇發展，選擇棲身在員南路一間鐵皮屋，過著「閒雲野鶴」不過問政治的生活。

陳文彬說，蔡教義的一生，有很多政治和人性的啟示，一個毫無政治背景的「外省囝」被台灣人接納，2屆鎮長卸任後，「不帶走一片雲彩」，政壇上瀟灑走一回，難怪很多員林人懷念他。

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