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    經民連中和宣講 罷免藍委林德福、張智倫

    立委沈伯洋指出，上一個簽和平協議的地方正是西藏，如今已經被統一了，如果台灣再不加速通過國安法案，安全將無法被保障。（記者陳奕劭攝）

    立委沈伯洋指出，上一個簽和平協議的地方正是西藏，如今已經被統一了，如果台灣再不加速通過國安法案，安全將無法被保障。（記者陳奕劭攝）

    2025/03/16 18:53

    〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免運動席捲全台，台灣經濟民主連合（簡稱經民連）今天（16日）在新北市中和區四號公園舉辦「春季青鳥系列：林德福、張智倫究責會」，邀請立委沈伯洋、人權工作者李明哲、饒舌歌手楊舒雅、作家朱宥勳宣講，衝刺連署書。對此，張智倫回應，尊重人民行使權利。

    經民連宣講車今天造訪中和四號公園，邀請民眾丟擲罷免林德福、張智倫九宮格，雙和罷團、新店罷團「拔羅波」也擺攤衝刺連署，民眾手舉「台灣要安穩，罷免張智倫」，「台灣要幸福，罷免林德福」支持。宣講車會後繞行公園，高喊「罷免林德福、張智倫就是罷免傅崐萁」、「國民黨不倒，台灣不會好」等口號，路上民眾比讚相挺，但也遇見少許民眾抗議。

    李明哲表示，國民黨立院黨團在馬英九執政時期，曾獲得四分之三多數席次，當時國民黨絕不敢封住會議室，不讓民進黨立委進去開會，但現在國民黨僅多一席，卻如此惡霸，就是為了附合中共統戰，中共不斷批評，台灣政府阻礙言論自由，事實上他也曾被中共打壓言論自由，跟他交流過的民團也都關在中國監獄，所謂「中國言論自由」，就是宣傳中共政府、武統的自由，這群附合他們的人，全是「中共同路人」。

    楊舒雅指出，她從小看見傅崐萁喊，「給花東一條安全回家的路」，但他當了這麼久立委、縣長卻遲遲不兌現承諾，反倒用片面資訊誤導地方人民、製造仇恨。她們10年前「割藍委」，但國民黨至今仍不反省，只好大罷免賣台、通匪的藍委。

    沈伯洋批評，徐巧芯曾罵傅是病毒，如今一起毀憲亂政，張智倫曾說，看見黑熊兩個字的法案都要刪掉，如今他們要跟傅崐萁站在一起，國民黨已經變了。他指出，上一個簽和平協議的地方正是西藏，如今已經被統一了，如果國安相關的法條沒有通過，台灣將無法被保障。

    對此，張智倫僅回應，尊重人民行使權利；記者致電林德福未獲回應。

    饒舌歌手楊舒雅指出，國民黨至今仍不反省，只好大罷免賣台、通匪的藍委。 （記者陳奕劭攝）

    饒舌歌手楊舒雅指出，國民黨至今仍不反省，只好大罷免賣台、通匪的藍委。 （記者陳奕劭攝）

    民眾手舉「台灣要安穩，罷免張智倫」，「台灣要幸福，罷免林德福」，支持大罷免運動。（記者陳奕劭攝）

    民眾手舉「台灣要安穩，罷免張智倫」，「台灣要幸福，罷免林德福」，支持大罷免運動。（記者陳奕劭攝）

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