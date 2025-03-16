為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔣萬安小內閣添女性成員 詹為元讚：漂亮的名單

    國民黨台北市議員詹為元表示，蔣萬安的小內閣重要年輕有能力的女性，是一份漂亮的名單。（台北市議員詹為元提供）

    國民黨台北市議員詹為元表示，蔣萬安的小內閣重要年輕有能力的女性，是一份漂亮的名單。（台北市議員詹為元提供）

    2025/03/16 16:52

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府今（16）早公布蔣萬安上任以來最大幅度人事異動，一次異動6個單位首長及調整發言團隊，國民黨議員詹為元認為具備大膽晉用新人以及年輕化、女性閣員比例大幅提升及政策論述發言人團成立三大特色，改組名單張非常漂亮，希望在新穎、創新、年輕、以及有戰鬥力的改組下，能再次將台北市Level up。

    詹為元表示，這波人事調整有許多新人加入市府團隊，尤其是觀傳局長晉用媒體人余祥，余祥入行早，在媒體有豐富的經驗，是位非常年輕又有經驗的女性，顯見蔣萬安在晉用北市團隊成員時，是相當的大膽創新且敢於用人，與過去外界認為他保守溫和的形象大不相同，「這才是真正的他」；蔣萬安用人唯才，不是單純的以年紀為考量，更多的是從是否有能力來著手。

    詹為元提到，北市府團隊女性首長比例原本就不低，這一次有更多的局處首長由女性擔任，除了是重視男女比例平衡之外，更是從「能力」來著手，每一個首長都以能力來說話，只要有能力的人就有機會擔任局處首長，這才是一個真正性別平等的環境。

    此外，他也提到，從最近的政治事件可以看出，對於政策正確性與否的論述力是更重要的。在目前片面化資訊的時代，每一個人接受資訊都是碎裂的，因此要有完整的政策論述能力以及辯護能力，並且把正確的資訊傳遞到市民朋友的耳中，對市政府來說是更重要的一件事情。

    因此，他認為，發言人團隊由過去的副發言人李政軒升任發言人，以及蔡畹鎣與魏汶萱的加入副發言人，整體雖年輕化，但都有過去在市府與媒體圈的服務經驗，累積一定的基礎之後成為現在的發言人團。年輕人不畏強權，更有力的去為台北市政府的政策論述以及辯護，是這一次人事調整的大亮點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播