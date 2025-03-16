培訓政務官跟議會攻守+人事布局 許淑華：北市府會關係將緊張化

民進黨台北市議員許淑華認為，從市府培訓營的內容到人事布局，北市府會關係將緊張化。（記者何玉華攝）

2025/03/16 17:09

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府今（16）日發布小內閣異動，一口氣調整6個局處首長、11人異動，民進黨台北市議員許淑華認為，人事布局看出來現在是要就戰鬥位置，從之前市府政務官的培訓營講要如何跟議會攻守，再到人事布局找具攻擊性的人擔任發言工作，可預見4月議會開議後，府會將會是緊張的關係。

許淑華認為，蔣萬安的人事布局看得出是在就戰鬥位置，要做議會的議題攻防戰；把殷瑋放在研考會主委，研考會是要做大據分析、市長的形象包裝，就是要殷瑋看大數據的風向，掌握網路的反應後，再做議題的攻防。另外，找一個無懼無畏、戰力強的人做副發言人，就是先曝光，做議員候選人的培訓。

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許淑華表示，市府上個月才開了一個政務官的培訓營隊，討論的就是如何跟議會攻守，要求要強硬的回應，顯見這就是蔣萬安對議會的態度，接下來又找具攻擊性的人來擔任市府的回應或發言工作，這就是為了2026市長連任的戰鬥位置布局，不容許任何對他的批評跟攻擊。

許淑華說，從蔣萬安在培訓營下的令跟人事布局，接下來可預期，4月議會開議後，府會關係將會是緊張的關係。

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