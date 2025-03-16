罷免林德福、張智倫二階連署開跑 中和四號公園大排長龍

罷免林德福、張智倫二階連署昨天開跑，在中和區四號公園的連署現場，見到人們大排長龍的身影。（記者陳奕劭攝）

2025/03/16 16:46

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免潮席捲全台，國民黨籍新北市6名立委葉元之、羅明才、洪孟楷、廖先翔、張智倫與林德福罷免案，第1階段皆已成案，其中永和區林德福、中和區張智倫二階連署已於昨天（15日）開跑，今天（16日）在中和區四號公園的連署現場，見到人們大排長龍的身影，罷團預估，今天有望收到2000份連署書。

雙和罷團昨天開始第二階段連署，罷免張智倫最低門檻2萬8766份、安全門檻3萬1643份；罷免林德福最低門檻2萬3830份、安全門檻2萬6213份。中和區四號公園的連署現場，已排起常長人龍，參與者遍及各年齡層，意願相當踴躍；同時間，經濟民主聯盟主辦「春季青鳥系列：林德福、張智倫究責會」，同樣吸引不少連署人潮。

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罷免團體「倫刪立舒」表示，昨天因為下大雨的關係，參與連署的人數較少，也讓他們有點擔心，但是今天放晴後，人民參與已回到一階連署後期的盛況，預估今天有望收到1500至2000份的連署書，但還是不能鬆懈，呼籲民眾把握「黃金40天」參與連署，提醒簽過一階的民眾，也能來現場再簽一次。

罷免林德福、張智倫二階連署昨天開跑，在中和區四號公園的連署現場，見到人們大排長龍的身影。（記者陳奕劭攝）

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