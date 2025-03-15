簽署第二階段連署 曹興誠：大罷免就是徐巧芯退出政壇的開始

曹興誠今出席罷免徐巧芯二階連署活動，並簽署連署書。（記者甘孟霖攝）

2025/03/15 15:52

〔記者甘孟霖／台北報導〕全台大罷免如火如荼進行中，罷免國民黨立委徐巧芯團隊「剷除黑芯」今（15日）下午於景勤一號公園設攤連署。罷免徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠也到場力挺並簽署第二階段連署書，他批評，國民黨口口聲聲說要保護中華民國，卻是在搞破壞，當初投給藍白立委的選民要勇敢站出來，而大罷免也正是徐巧芯退出政壇的開始。

曹興誠今下午2點左右抵達連署站並接受媒體聯訪，他表示徐巧芯最近積極跑地方也無助於應對罷免，他找徐公開辯論，為何徐以前稱國民黨立法院黨團總召傅崐萁是「病毒」，現在卻要趴在「病毒」身上，這件事情不交代，整天跑地方欺騙老百姓也沒有用，而徐也一直沒有出面公開辯論。

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今日連署活動會場，台灣經濟民主連合也串聯在旁舉辦「【春季青鳥系列】傅崐萁集團究責會」，針對徐巧芯進行究責。曹興誠說，大罷免的主要原動力，就來源於青鳥，許多志工都是青鳥行動出身，經民連則是幕後一個很大的推手，感謝他們發動青鳥行動，演變成大罷免，讓老百姓對局勢也覺醒，可以徹底改變台灣。

媒體追問，勤跑基層是不是代表徐巧芯開始感受到被罷免的壓力？曹興誠則直言，不只是壓力，而是感覺到徐巧芯要被趕出政壇，「大罷免就是徐巧芯退出政壇的開始」。

此外，針對國民黨近期將在全台各地舉辦百場「政策說明會」，以及批評民進黨要進入「類戒嚴」時代，曹興誠駁斥，國民黨根本是胡說八道，國民黨現在完全是投共賣台，講任何事情都從中國的觀點來說。他舉例，台積電到美國投資，美國總統川普稱台灣的晶片產業對美國未來AI科技發展很重要，等同把台灣列為美國的核心利益，但國民黨這時卻跳出來唱反調，簡直胡鬧沒有底線，這些叛國賣台的立委要全部趕走，台灣才有未來。

對於總統賴清德宣布恢復軍事審判，以及傅崐萁14日遭搜索一事，曹興誠認為，這都跟罷免互相呼應，這麼多人叛國通敵，執政黨才硬起來宣布很多東西是非法要取締，比如有中配來台灣歌頌解放軍，當然應該要趕出去，這些愛台灣自由民主，不想被中共統治的民眾，都應該支持賴總統。

他說，最應該來支持罷免的，就是當時投票給國民黨的人，因為這些人被騙了，這些立委口口聲聲說要保護中華民國，可是做的每件事情都在破壞中華民國，等於污辱支持者的智商。

曹興誠今出席罷免徐巧芯二階連署活動，並簽署連署書。（記者甘孟霖攝）

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