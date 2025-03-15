慶祝童軍節 賴清德：台灣走入世界、世界來到台灣

慶祝童軍節，總統賴清德（中）今日出席慶祝活動，強調台灣走入世界、世界來到台灣，並頒發仁愛榮譽獎章給救人一命的童軍夥伴。（記者田裕華攝）

2025/03/15 11:19

〔記者林曉雲／台北報導〕為慶祝3月5日童軍節，中華民國童軍總會今（15）日在陽明山舉辦慶祝活動，總統賴清德出席致詞表示，台灣在世界童軍總會已占有一席之地，台灣將主辦2029年羅浮大會，今年10月則在高雄舉辦第28屆亞太童軍領袖會議，台灣走入世界，世界來到台灣，是大家共同努力的成果，也是展現台灣熱情好客的重要時刻，相信在教育部的大力支持下，2029年羅浮大會將順利開展，以台灣為榮及以台灣表現為傲。

中華民國童軍總會去（113）年參與在埃及舉行的世界童軍領袖會議，成功取得2029年世界羅浮大會的主辦資格，這是睽違約4分1個世紀，台灣再次拿下世界性童軍活動主辦權。

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童軍總會今日於陽明山七星苗圃遊憩區，舉辦「114年童軍節慶祝活動」，全國各地童軍代表約450人齊聚，童軍總會榮譽理事長、教育部長鄭英耀也出席盛會。

賴清德表示，他小時候也是童軍，一日童軍，終身童軍，今日他滿懷高興來接受聘書，成為童軍總會總會長，他允諾會遵守3項諾言和12項規律，和童軍夥伴們共同服務國家社會及人民，成為正正當當的好國民。

此外，童軍總會推動全國海岸線海廢調查，賴清德肯定這是結合環保和創新的行動，台灣是海洋國家，維護海洋是大家的責任，不僅是投入環保行動，也重視在地社區服務精神，並頒發仁愛榮譽獎章給救人一命的童軍夥伴，以及童軍總會前秘書長蘇德祥等人，肯定是成為推動社會進步的重要力量。

民國24年，童軍總會決議將每年3月5日定為童軍節，每年3月份各縣市童軍會皆舉辦各式慶祝活動。 童軍總會理事長林明裕表示，前年在韓國舉辦的世界大露營，台灣參與人數全球第5多，未來童軍總會將加速我國參與國際童軍活動，並繼續培育童軍擁有好品格和豐富知識，為國家付出更多熱情，並為世界環抱台灣盡心力。

童軍總會今在陽明山舉辦慶祝活動，總統賴清德（中）以童軍總會總會長的身分，允諾一起服務國家、社會及人民，離開時冒雨向童軍夥伴揮手。（記者田裕華攝）

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