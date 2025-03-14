1500在家居士連署挺罷免！曹興誠籲佛教徒站出來「無畏布施」

八不居士曹興誠今（14）日偕同前福智僧團梵因法師（左）等人，在立法院舉辦「千佛弟子護國護法，捍衛台灣民主自由」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/14 12:46

〔記者李文馨／台北報導〕全台掀罷免不適任立委潮，佛教界日前發起「佛教皈依弟子護國宣言」，截至今日至少有1500位在家居士、200位出家法師具名連署。聯電創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠今（14日）在記者會上表示，面臨中共威脅，盼佛教徒站出來，讓大家無所畏懼，站出來「無畏布施」。

曹興誠指出，解放軍70年來想著登台未果，中共因此想從內部顛覆，經過多年的滲透、統戰、操縱選舉，現在他們讓藍白立委掌控立法院，不斷在立法院裡用立法手段來弱化台灣、癱瘓台灣，最後瓦解台灣，向全世界散發錯誤消息，讓國際社會以為「台灣人想統一、台灣人不想保護自己」。

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曹興誠表示，外界常誤以為佛教徒不問世事，但《六祖壇經》寫到「佛法在世間，不離世間覺，離世覓菩提，猶如求兔角」，佛法修行都不能離開人間，若在山裡獨自修行是找不到佛道的。面對現今局勢，他認為，應透過大罷免，讓世界了解台灣人不同意藍白的統一進程，且在台積電赴美加碼投資下，更應該讓美國了解「台灣反對中共吞併、要做美國盟友」。

曹興誠也說，感謝國民黨團總召傅崐萁「吃緊弄破碗」導致被看破手腳，「國民黨想扭曲我們是綠營側翼，他們才是中共側翼，也希望民進黨做我們的側翼」。他呼籲，希望佛教徒能站出來，讓大家無所畏懼，活得安心坦然，面臨中共威脅，要站出來進行「無畏布施」。

「如果中共併吞台灣，絕對不會有宗教自由。」前福智僧團梵因法師釋正定說，他在中國待過4年，了解中共統治中國後，所有出家人被迫還俗、寺院被充公，出家人必須做各種苦力工作。他也提到，許多佛教徒的口號是「遠離政治、保持中立、要和平、不要挑釁中共」，但這就是被統戰的結果，佛法因此衰敗、產生許多邪見，「不要以為不表態，中共就不會管你們」。

根據「佛教皈依弟子護國宣言」連署指出，中共對宗教的殘害罄竹難書，現今中共為了侵台，除了以經促統、認知作戰等外，還透過宗教統戰，弱化台灣的防衛意識，一旦極權統治侵襲台灣，必將摧毀台灣的宗教自由；保衛台灣既有的民主制度，才能確保宗教自由。

宣言續指，但立法院國民黨、民眾黨的「傅崐萁們」毀憲亂政，破壞民主制衡結構，乃至刪減國防預算，降低國防量能，台灣正面臨中共武力併吞及民主體制破壞的威脅，若再放任「傅崐萁們」毀憲亂政，不只佛教，所有宗教都將成為中共的樣板。同時強調，所謂的「人間佛教」在台灣，難道真的只能蓋醫院、辦學校、無國界賑災，佛弟子不該置身事外，應當行使公民權力，起身罷免不適任立委，拒絕極權統治。

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