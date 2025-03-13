繼兄曾犯強盜罪 羅廷瑋：霸凌衝我來別攻擊家人

國民黨立委羅廷瑋今天上午在立法院受訪。（記者林哲遠攝）

2025/03/13 10:31

〔記者劉宛琳／台北報導〕名嘴溫朗東爆料，國民黨立委羅廷瑋的楊姓繼兄2013年曾犯下強盜罪，犯案工具包括羅廷瑋的手機門號。羅廷瑋今天（13日）在立法院受訪表示，政治要多一點人性，網路肉搜和霸凌請衝著他來，不需要攻擊他的家人；如果他連家人都沒辦法保護的話，怎麼好保護好市民？

羅廷瑋表示，謝謝大家關心，參與政治，「我們絕對不會怕廚房太熱」；參與政最主要的目的就是服務眾人，現階段他是公眾人物，「請衝著我來，我不希望你去肉搜我的家人、攻擊我的家人」。

請繼續往下閱讀...

羅廷瑋說，此案是12年前的事情，他是證人的身分，繼兄也「已經完成了該交代的，所有的法律判決已經服完刑了，回歸到社會在基層努力打拚」，大家不應該去追究這件事。

羅廷瑋表示，他還是要再次的拜託大家，「網路的肉搜跟霸凌請衝著我來，不需要針對我的家人」，他也要告訴所有的網路側翼，我們不會害怕，更希望政治要保持最後的一點人性，千萬不要去對他的家人還家鄉貼負面的標籤。

羅廷瑋說，他相信台中以及他的選區，還有他所搬到的南區，我們在那邊賣麵，每一碗麵都是他的父母親辛苦煮出來，把他養育長大的，他所生長的環境非常純樸，而且還有文教區，相信大家都看得到他成長的過程與成長的背景。

羅廷瑋強調，政治要多一點人性，請不要牽累到家人，請不要攻擊他的家人，哪怕是他的繼兄，也有最基本的權利，服完刑能夠做一個更生人回到社會能，繼續為大家做出他最簡單的勞動力的付出。

羅廷瑋說，他希望大家能夠回歸理性、談討公共政策，而不是不用批評和攻擊他的家人，「我連我的家人都沒辦法保護的話，怎麼好保護好我的市民」？

被問及是否拿手機給繼兄去犯罪？羅廷瑋表示，他想判決「大家都看得一清二楚，我們是非常單純去擔任證人、交代清楚」，繼兄也判刑了8年，非常重刑，「我們就是配合法律、尊重法律，積極地協助證人的義務」。

羅廷瑋說，這個時間點去挑出來肉搜，攻擊他的家人，大可不必，去惡意連結他的家人和家鄉，非常不妥。他要再次聲明，他可以攻擊、抹黑和批評，但請不要傷害他的家人與家鄉，他一定會守護好他的家人和市民。

羅廷瑋也說，在這個時候攻擊，想要看到他去切割嗎？「很抱歉，你不會看到，因為在這個時機點，我要告訴大家，我會去勇敢的面對一切，我不會害怕任何的攻擊和批評」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法