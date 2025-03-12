華碩人資無法處理中配員工？ 李忠憲分析原因

成功大學教授李忠憲。（資料照）

2025/03/12 15:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕華碩近日爆出被中配滲透，一位錢姓中國籍配偶員工，1年多前加入華碩工會，便開始對公司事務指指點點，甚至因為不滿《三立新聞》報導華碩，指控公司在執行長許先越的允許下支持台獨勢力媒體，圖謀將台灣從中國分裂出去，已涉嫌觸犯中華人民共和國《刑法》第103條分裂國家罪。成功大學教授李忠憲表示，當年反紫光的運動真的很不容易，沒有川普，也沒有中美貿易大戰，又不能罵人投靠共匪的企業家，真的很難，判斷華碩應該很難處理這個中國員工，比移民署和陸委會更難!

李忠憲在臉書PO文表示，有不少臉友表示一個小小的員工，為什麼華碩的人資部都沒有動作？當初出來戰張忠謀的言論中，張順志講的這句話很重要「至於中資入股之後，不必然在董事會或經理階層才有影響力搬走技術，因為它將具有股東、客戶、競爭者和中國市場管理者等多重角色。」

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李忠憲指出，為何華碩難以輕易開除中國籍員工，因為中國市場的龐大影響力使台灣企業在處理類似問題時面臨巨大壓力，中國政府經常利用市場作為施壓手段，台灣企業若做出不符合中國利益的決策，可能遭到報復，例如封殺產品、抵制品牌，甚至透過中國媒體與民族主義操作，發動大規模抵制。例如「黃安效應」就是這種策略的典型案例，讓特定目標企業陷入輿論攻擊與市場封鎖。華碩作為國際品牌，高度依賴中國市場，包括銷售、供應鏈、代工生產等環節。若直接開除這名中國員工，很可能被中國民族主義炒作為「歧視中國人」，進而引發中國消費者抵制，甚至影響中國政府對華碩在中國業務的審查與監管。

李忠憲直言，當年反紫光的運動真的很不容易，沒有川普，也沒有中美貿易大戰，又不能罵人投靠共匪的企業家，真的很難，我判斷華碩應該很難處理這個中國員工，比移民署和陸委會更難！

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