羅廷瑋駁「耍官威」遭台大醫打臉 吳崢：霸凌刁難醫護沒一句道歉

國民黨立委羅廷瑋。（資料照）

2025/03/12 14:05

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委羅廷瑋被爆濫用職權，召國健署與台大醫院高層到國會辦公室怒斥。對此羅廷瑋昨強硬駁斥，聲稱自己「為兒童爭取權益卻被抹黑，超級冤枉！」不過有1位台大醫院小兒科總醫師在醫師社群平台中具名打臉「事實是就因為助理小孩想來篩檢，掛了門診然後前面報到時跟她解釋，她不爽，回去馬上叫老闆發文！」對此民進黨發言人吳崢表示，羅廷瑋耍官威、欺負醫護，至今沒有一句道歉！

吳崢在臉書PO文表示，羅廷瑋好大官威，叫台大醫生2小時內報到！羅廷瑋霸凌醫護，越來越多吹哨者站出來。台大醫院小兒科醫師，在需要醫師身分認證的專屬社群論壇，具名發文指控羅廷瑋當天下午3點發文，要台大醫院5點到他辦公室報到！羅廷瑋就是霸凌醫護！羅廷瑋就是刁難醫護！台中市立委羅廷瑋，就是耍官威！

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吳崢指出，昨天羅廷瑋辦公室公文已經曝光，但是在立法院不斷配合傅崐萁演出的小流氓羅廷瑋，仍然死不認錯，還聲稱是在捍衛兒童權益。被醫生重重打臉說，羅廷瑋政客嘴臉噁心至極，是「假關心小兒之名，行耍官威之實」，羅廷瑋如果真的關心兒童醫療權益，為什麼要配合傅崐萁在立法院，亂刪育兒津貼、癌症篩檢、防疫工作相關預算？

吳崢續指，羅廷瑋如果真的關心兒童醫療權益，為什麼要在農曆過年連假前一週，醫院最繁忙的時候，命令台大醫院醫生放下手邊所有醫療工作，2小時內到你辦公室報到？

吳崢直言，羅廷瑋耍官威、欺負醫護，至今沒有一句道歉！有這種不適任藍委，民眾恐怕只能燒香拜拜祈求自己看醫生時，醫生不會臨時被流氓立委叫走。

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