「中國口音」自稱記者闖罷免站拍照 被攔怒喊「請示過中央」

新竹市雙罷免出現假冒記者操中國口音人士混入拍照？市議員鄭美娟：守護民主參與二階連署刻不容緩。（照片取自鄭美娟臉書）

2025/03/11 16:55

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（鄭正鈐、高虹安）二階連署已緊鑼密鼓展開，市議員鄭美娟指出，昨天辦公室連署站來了一位先生，原以為是要來連署，結果對方自稱是韓國記者（操一口中國口音）想要採訪及拍照，隨即拿出手機要拍照，經志工阻止後，竟暴怒稱「已經採訪過黃珊珊，也請示過中央了」，後來便直接離開。鄭美娟提到，此事確實詭異，也擔心是有心人士拍照恐讓參加連署者的個資曝光，甚至做為不法之用。因此未來除會加強保護連署者的個資，也籲大家守護台灣的民主。

鄭美娟說，當時她沒在辦公室，但經轉述得知此事，真的覺得不可思議，對於操中國口音自稱是國外記者的可疑人士行為更覺不單純，台灣人民展現公民力量參與連署，這在民主國家是被保護的，沒想到居然有人刻意要破壞這樣的民主自由，因此更堅定號召大家來參與連署，用行動展現意志力，大家有來簽二階連署，才能有投票那一天，也才能守護民主。

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另外，市議員劉崇顯也推出竹市雙罷免「俱成」口號，他說，新竹人不是在「俱成」，就是在「俱成」的路上。為新竹市雙罷俱成，因上週末參與連署的民眾太踴躍熱情，連署人數已擠爆服務處，即使多加桌子也不夠坐，因此新竹市不用觀落陰也不會有「死亡連署」，因為大家是活生生展現民意，且為方便市民來連署，服務將在本週六（15日）一樣在關新公園舉辦快閃連署活動，回應關埔居民的期待，時間是當天下午1點到5點，而光復路的服務處也會持續開放連署，邀市民及爸媽帶孩子來堂公民實踐課程，一起參與罷免連署。

新竹市雙罷俱成！市議員劉崇顯因前往服務處參加二階罷免連署人潮太多，將在本週六在關新公園舉拜快閃連署行動，號召關埔居民加入連署，一起讓新竹雙罷俱成。（劉崇顯提供）

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