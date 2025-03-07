翁曉玲、王鴻薇都有台積電股票！ 林楚茵：唱衰台灣卻不放過賺的錢

國民黨立委王鴻薇、傅崐萁、翁曉玲。（資料照）

2025/03/07 11:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家4日在白宮宣布，台積電將在美加碼投資1000億美元（約新台幣3.3兆），引發國際關注，台灣內部卻掀「台積電要變美積電」、「美國要搶走護國神山」、「賴清德賣掉台積電」等疑美、疑賴論。對此，民進黨立委林楚茵表示，國民黨一邊唱衰台積電，另一邊國民黨立委持續買進台積電，根本兩面手法只為唱衰台灣，但想賺的錢一點都不放過！

林楚茵在臉書PO文表示，昨天賴總統與台積電董事長魏哲家共同召開記者會，親自打臉國民黨，國民黨配合中國的「疑美論」，不管懂不懂半導體產業，就在講「美積電」，國民黨立委就是雙面人，反美是工作買台積電是生活，國民黨一邊唱衰台積電，另一邊國民黨立委持續買進台積電！

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林楚茵指出，「嘴巴說不要，身體最誠實」，包括王鴻薇、翁曉玲、陳菁徽、林倩綺、蘇清泉等國民黨立委在財報裡都持有台積電持股，就跟疫情時間一樣，罵高端疫苗又買高端股票，根本兩面手法只為唱衰台灣，但想賺的錢一點都不放過！

林楚茵直言，投資人都知道，看好公司前景才會買進股票，但只有國民黨立委最「口是心非」，懂得買台積電股票卻又持續唱衰台積電，台灣與台積電不怕競爭、不怕挑戰，最怕的就是國民黨「內神通外鬼」配合中國天天唱衰台灣！

林楚茵PO出國民黨立委台積電持股。（圖擷取自林楚茵臉書）

林楚茵PO出國民黨立委台積電持股。（圖擷取自林楚茵臉書）

林楚茵PO出國民黨立委台積電持股。（圖擷取自林楚茵臉書）

林楚茵PO出國民黨立委台積電持股。（圖擷取自林楚茵臉書）

林楚茵PO出國民黨立委台積電持股。（圖擷取自林楚茵臉書）

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