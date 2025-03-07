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    總預算、財劃法覆議 院會表決通過藍白提案12日表決

    對於「今年度中央政府總預算案」及「財政收支劃分法」覆議案，立法院會7日上午表決處理，最後採用藍白版本，3月11日行政院長卓榮泰到立法院詢答，3月12日表決。（記者羅沛德攝）

    對於「今年度中央政府總預算案」及「財政收支劃分法」覆議案，立法院會7日上午表決處理，最後採用藍白版本，3月11日行政院長卓榮泰到立法院詢答，3月12日表決。（記者羅沛德攝）

    2025/03/07 10:55

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院朝野黨團5日協商總預算等覆議案處理事宜未達共識，送院會處理。立法院會今日表決通過國民黨團、民眾黨團提案，於12日加開院會，覆議案如未能於12日完成投票表決，13日再加開院會，與7日、11日合併為一次會；本次會議不進行對行政院長施政方針及施政報告繼續質詢，並不處理臨時提案。

    由於今日議程總質詢取消，立法院長韓國瑜也請列席的行政院長卓榮泰與各部會閣員返回，韓國瑜表示，本次會議不進行施政方針報告質詢，謝謝卓榮泰及所有閣員依原議事草案列席院會，請院長、各位閣員返回。

    另外，院會也表決通過國民黨團提議增列討論事項1案，儘速邀請行政院長率同相關部會首長就「有關台積電赴美加碼投資違背台灣優先承諾危及國安」進行專案報告。

    國民黨團指出，有鑑於美國總統川普當選後為落實「美國製造」，不斷以課關稅脅迫台積電赴美投資，甚至傳言介入撮合其與英特爾建立合資企業。我國半導體產業面臨課稅危機之際，經濟部長郭智輝卻僅派次長赴美溝通，在國會面對委員質詢川普政府作法合理性時，竟脫口「不一定不合理」，郭部長上台迄今連續失言與作為顯已不適任。

    國民黨團表示，美東時間3月3日，美國川普總統與台積電董事長魏哲家於白宮召開記者會，宣布加碼投資1千億美元，外媒評論「危及台灣優先」，再次震撼各界，遭諷台積電變「美積電」，憂心神山不保、矽盾崩壞、衝擊產業布局，然而，即便宣布投資1千億美元，美方遲未確定是否豁免課稅及取消補貼，賴政府卻仍一副事不關己的態度，毫無對策，反要企業自行面對、國人接受事實。

    國民黨團表示，鑑於台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，加以半導體產業產值2024年已突破5兆元，2025年上看6兆元，而在全球晶圓代工產業中，僅台積電一家市占率就高達六成以上，如其加碼投資美國，不僅影響在台投資規模，甚至牽動半導體供應鏈外移，進而衝擊國人就業、人才外流、出口產值、經濟成長等，進一步削弱台灣的競争優勢，影響甚鉅。建請院會作成決議：「儘速邀請行政院長率同相關部會首長就『有關台積電赴美加碼投資違背台灣優先承諾危及國安』乙案進行專案報告。」

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