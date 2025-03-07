美中火氣上升！謝金河：選邊壓力有增無減、無法迴避

美國總統川普上任後動作頻頻，美中關係也持續繃緊，財信傳媒董事長謝金河指出，美中角力升級，雙方火氣都在上升，台灣選邊壓力有增無減。（路透）

2025/03/07 09:12

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後動作頻頻，美中關係也持續繃緊，財信傳媒董事長謝金河指出，美中角力升級，雙方火氣都在上升，台灣選邊壓力有增無減，他直言「從國家，企業到個人，恐怕都無法迴避」。

「不選邊的模糊空間愈來愈小了！」謝金河在臉書發文指出，過去美國歷任領導人都認為只要中國經濟富裕起來，中國將和世界的民主體制接軌。不過2017年川普1.0的時代，美國戰略開始出現全新的改變！

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謝金河指出，在江澤民，胡錦濤執政的廿年，中國走的是全球最極端的資本主義體制，真正的轉折點是2017年。這是習近平的第二個任期，從大國崛起到厲害了我的國，一帶一路，彎道超車。但中國非但沒有走上民主化道路，而是走回封建，專制獨裁的道路，這時碰上川普1.0，美中角力格局正式展開，貿易戰也揭開序幕。

謝金河表示，一開始台灣政商界大老大多數都認為兩隻大象打架，千萬不要選邊站！這是社會的普遍共識。但隨著美中角力加劇，選邊的壓力逐漸加大，很多以前不碰政治的朋友，遇到議題對峙，大家發現志不同不相為謀，交情逐漸轉淡。

謝金河直言，進入川普2.0，選邊的壓力會愈來愈大！美國國會議員蘇利文近日更指責藍白立委刪除國防預算，這次通過國防部次長提名的柯伯吉更公開指出台灣、日本自保要負起更大的責任，台灣要把國防預算從3%提高到10%！

謝金河表示，美國的官員及國會議員開始指向台灣，而且公開警告藍白立委刪預算，這個訊號非常值得關注。謝金河說，過去幾年，北京公開支持在野黨杯葛執政，已經是大家的認知，到了傅崐萁成為總召，這個親北京行徑更是彰顯，這次台積電赴美投資，中國的認知作戰全面化，美國也慢慢表態，國民黨主席朱立倫已感受到壓力。接下來美國會不會繼續對藍白委員施加壓力？值得關注！

謝金河指出，這次的川普2.0對付中國的力道會加大，最近雙方火氣上升，中國外交部在X上發文表示，不管是貿易戰或是升高的各種戰爭，中方都不惜一戰。美國年輕的國防部長長赫格塞斯（Pete Hegseth）強悍回應：準備好了！

謝金河認為，這表示雙方火氣都在上升，美中角力升級，台灣選邊壓力有增無減，從國家，企業到個人，恐怕都無法迴壁。他也強調「Base for Taiwan？Base for China，思考及出發點都會不一樣！」

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