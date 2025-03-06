陸委會：逾7成民眾支持觀光「小兩會」先溝通 再讓中客來台

陸委會副主委沈有忠說，據陸委會最新民調，逾7成民眾支持政府政策，主張先透過觀光「小兩會」溝通好，再恢復中客來台。（資料照）

2025/03/06 20:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會副主委沈有忠在「健康交流還是政治工具？兩岸觀光2.0旅遊安全誰說了算」座談會說，據陸委會最新民調，逾7成民眾支持政府政策，主張先透過觀光「小兩會」溝通好，再恢復中客來台；7成以上台灣民意不認同中方主張先開放，等發生問題再溝通的做法。

沈有忠指出，關於恢復兩岸觀光議題，無論從政策或實際執行面來看，我方持續展現善意，從未限制國人赴中自由行。關於旅行社組團赴中方面，去年3月到12月我國旅行社組團赴中國旅遊計有17.3萬人次，目前仍持續出團中，但迄今沒有一個中客來台團體旅遊，也沒有一個中客來台自由行，顯示中國將觀光交流當作統戰工具。

請繼續往下閱讀...

沈有忠強調，中客來台觀光中斷多年，在推動恢復的過程中，國人須正視兩岸形勢改變的客觀事實，如中國軍機艦擾台，中方推出「懲獨22條」等，嚴重威脅國人赴中人身安全，也應該借鑑過去中客來台觀光1.0的不好的經驗，謹慎處理，經由「小兩會」溝通把關，才能減少風險及外部成本。

沈有忠指出，依據陸委會委託專業機構所做最新民意調查，針對恢復兩岸觀光旅遊議題，有近8成民眾支持政府主張兩岸觀光要符合「雙邊對等」原則，亦即我方開放台灣觀光客組團赴中的同時，中方也應開放中客來台。

沈有忠提及，逾7成民眾支持政府為確保中客來台觀光的穩定、公平、品質，主張先透過觀光「小兩會」溝通好再恢復。7成以上台灣民意不認同中方主張先開放，等發生問題再溝通的做法。另外超過7成民眾認為，中國在去年6月公布「懲獨22條」並實施國安法新規，對國人赴中旅遊造成人身安全威脅，會影響赴中意願。

有學者專家提出，中方片面提出恢復福建及上海中客團來台，是刻意繞過中央政府、矮化台灣主權，具政經統戰思維，政府要審慎因應。兩岸觀光的重啟不僅涉及經濟利益，還需考量商業風險及國家安全，不能在中方設定的政治前提下，開啟兩岸溝通機制。

據分析，只有在兩岸「對等、尊重，且無政治目的」基礎上，才稱得上是健康且可持續的交流。過去中客來台觀光「一條龍」、「低價團」模式不僅讓中國旅客對台灣觀光失望，也讓台灣民眾怨聲載道，顯示無序的觀光交流已造成兩岸關係緊張。

永恆旅行社執行長謝欣霓說，觀光產業的政策目標應該是旅遊產值，而非盲目提升旅遊人次，推動中客來台觀光「重量不重質」，將難以永續經營旅遊業。

也有業者說，以前過度膨脹的中客團，曾造成環境及交通問題，排擠國旅及海外旅客，應該思考改善國內觀光產業之道，並積極吸引更多海外高品質觀光客來台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法