帶賴清德後援會副會長等74人赴中國 涉反滲透法仍判無罪

中華兩岸活動交流總會王姓理事長涉嫌帶團到對岸接受招待，涉嫌違反正副總統選罷法等罪，被高雄高分院判決無罪，高雄高分檢收受判決書後，再決定是否上訴。（記者鮑建信攝）

2025/03/06 22:59

〔記者鮑建信／高雄報導〕中華兩岸活動交流總會王姓理事長，帶賴清德後援會副會長、里長等74人，在總統大選前前往中國旅遊，並接受落地招待，涉嫌違反正副總統選罷法等罪，案經高等法院高雄分院審結，仍然判決無罪。

高雄地檢署指出，被告王男為中華兩岸活動交流總會理事長兼高雄市民宿協會活動組長，並為某旅行主副總經理，明知大陸台辦對總統選舉，傾向支持主張「兩岸一家親」、「兩岸關係更好」的陣營。

請繼續往下閱讀...

前年9月，王男以「高雄里長民眾北京東城參訪團」名義，帶領里長、商圈理事長、志工、顧問等74人前往旅遊，團員僅付機票錢，並接受台辦落地招待，且安排與台辦幹部座談，認為他涉嫌違反總統、副總統選舉罷免法和反滲透法。

高雄地院調查，賴清德後援會梁姓副會長指出，歡迎晚宴上，印象中都沒有提到有關台灣選舉的內容，也未提及兩岸一家親、九二共識、反對郭台銘、政黨輪替等內容。

又查，王姓理事長組團前、參訪中及返台後，沒有向團員表達支持特定候選人，或意圖影響投票的舉動，反而有多名不同政治立場的團員，提醒他全程不談政治等情況，因而認定罪證不足。

雄檢不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不妥，維持無罪判決﹔高檢署高雄分署則表示，收到判決書後，再決定是否上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法