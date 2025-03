美質疑台灣不想「自我防衛」 美台觀測站曝大刪國防預算後果

美國參議員蘇利文點名,國民黨帶頭刪減國防預算是在玩一場「危險的遊戲」。(彭博)

2025/03/06 18:24

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國準國防部次長柯伯吉(Elbridge Colby)4日在其人事聽證會上,對台灣立法院胡亂刪減國防預算一事表達擔憂,數名美國會參議員也表達認同。對此,關注台美關係的臉書粉專「美國台灣觀測站」直言,美國現在就是認為台灣根本不想要自我防衛,在野陣營要好好思考,現在搞到台灣最大盟友美國質疑台灣捍衛自身安全的決心,「真的是在野黨們想要追求的嗎?」

台灣時間5日上午,美國參議員軍事委員會舉行柯伯吉出任國防部次長的人事聽證會,柯伯吉在會中表示,自己對台灣立法院刪減國防預算一事身深感不安,美國朝野私下都在討論這件事。柯伯吉還引述前國防部長馬提斯(Jim Mattis)所說的「我們不可能比你自己更在乎你的防衛」,言下之意即,台灣既然表現出不想提升自衛能力的態度,美國又何必出手幫忙?

美國共和黨籍重量級參議員蘇利文也表示,認同柯伯吉的看法,更點名是國民黨這個目前在台灣國會最大的在野黨帶頭刪減國防預算,直言國民黨正在「玩一場危險的遊戲」,在台海局勢急遽升溫之際削減國防開支,無疑是向外界釋出錯誤訊號。無黨籍參議員安格斯金(Angus King)也提出質疑,「對我來說,關鍵的是台灣對強化自身防禦能力有多大程度的投入,近期台灣國會的舉動同樣令我感到不安,我們怎麼能為了那個看上去不怎麼想保護自己的實體,讓美國人置身於危險之中?」

對此,美台觀測站表示,美國國會議員已經直接且明確的示警,台灣立法院大幅刪凍預算所釋出的訊息,就是「台灣根本不想要自我防衛」,「美國智庫『戰爭研究所』(Institution of the Study of War,ISW)今年1月24日出刊的報告中就寫明:『由中國國民黨主導的台灣立法院,通過了對2025年國家預算的大幅削減和凍結。這些預算縮減,幾乎可以確定會妨礙民進黨主導的行政機關的運作能力,並削弱台灣抵抗中國壓力的韌性。』」

美台觀測站指出,「此次總預算砍了6.6%(約是以往的5倍),凍結了2600億(約是以往的15-20倍), ISW特別標出國防部的業務費被凍結30%、軍事設備費被砍3%、國造潛艦的預算被凍結50%、民雄航太園區的預算被凍結50%,報告特別指出,這是由台灣中科院所主導的無人機發展中心,強調這樣的預算凍結,會讓台灣防衛中共入侵的能力大幅下降。」

「另外,國防部的宣導費用被刪60%、出國旅費和訓練費被刪15%(這兩個是統刪各部會),這對國軍的訓練與招募,都將產生嚴重的影響。另外報告也特別提到,陸委會的預算被凍刪超過五分之一、外交部的業務費和援外經費被大砍。還有數發部的預算也被大砍,尤其是關於資通安全的預算,還有旅費是100%全砍,斷絕台灣參與國際事務,以及和國外交換資訊的能力。這幾個都是特別讓國外媒體與智庫單位感到高度的不安。」

美台觀測站接著說,「不是只有國防預算,整個外交、國安的預算都少掉很多。法國世界報、英國經濟學人、路透社、美國CNN、自由亞洲、日本的日經亞洲等主要外媒,紛紛把台灣的在野黨大幅刪減及凍結國防和外交預算,看做重要大事報導,且不約而同指出,這樣的總預算審查結果,將會讓台灣面對中共時更加脆弱。」

最後美台觀測站表示,「我們要再次強調,政府預算當然必須要監督使用,這是立法委員的職責,但是監督不等同於惡意砍預算。然後,不要再講什麼總預算數目增加這種事情,政府預算『項目』是不能隨意流用的,砍掉業務費等同於給你買車子不給油錢,車子還是不能跑。在野黨的黨團們真的要好好思考,砍預算到底是想要追求什麼目標?現在搞到讓美國的國會議員覺得台灣不想要自我防衛,這真的是在野黨們想要追求的嗎?」

