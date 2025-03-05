38婦女節將至 賴清德：讓世界看見台灣從不是任何性別的專利

民進黨主席暨總統賴清德說，「讓世界看見台灣」從來不是任何性別的專利。（資料照）

2025/03/05 16:47

〔記者陳昀／台北報導〕3月8日國際婦女節將至，民進黨主席暨總統賴清德今天在中常會說，台灣拳擊好手陳念琴、吳詩儀，本週在2025保加利亞國際公開賽雙雙奪金，加上先前在奧運奪金的林郁婷等選手，都用行動證明，「讓世界看見台灣」從來不是任何性別的專利，越來越多優秀的台灣女性打破框架，在不同領域發光發熱，帶領台灣走向國際。

賴清德說，2025年國際婦女節的主題是「加速行動」，目的是希望社會大眾，能夠團結一致，了解加速行動、實現性別平等的重要性，透過積極的行動，一同面對與解決，女性在個人與職涯發展遭遇到的歧視和障礙。

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賴清德指出，台灣拳擊好手陳念琴、吳詩儀，本週在2025保加利亞國際公開賽雙雙奪下金牌，加上之前在奧運奪金的林郁婷等選手，都用行動證明「讓世界看見台灣」，從來不是任何性別的專利，有越來越多優秀的台灣女性，打破傳統性別框架的限制，在不同的領域發光發熱，更帶領台灣走向國際舞台。

賴清德提及，經過多年努力，行政院及所屬機關學校進用女性的比例，已經達到50.7％，我們深知，追求性別平等的道路並非一蹴可幾，社會仍有許多性別歧視與障礙，在制度之外，文化和思想的歧視，更不容易被察覺、也更難破除。

賴清德說，唯有仰賴日常的實踐，才能真正落實性別平等。在實踐的過程中，我們也要清楚知道，沒有任何性別是彼此對立、競爭的，當任何性別落實平等，也是在解放其他性別的傳統枷鎖。

賴清德說，政府的目標，是持續打造一個，人人都能安心成為自我、追求自我的社會環境，性別平等，是民進黨堅守的價值，持續落實性別主流化的精神，更是政府不變的目標，全體黨公職要一起持續努力。

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