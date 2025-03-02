她提問「若統一能讓台灣房價砍半同意嗎？」 數千網友灌爆砲轟！

近日網上有人提問，如果中國共產黨能解決台灣現在的高房價問題，是否會支持統一？結果引來大批網友砲轟。示意圖。（路透檔案照）

2025/03/02 22:01

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕房價居高不下一直以來是台灣人關心的話題，部分民眾將之歸咎於政府不力，相關議題也常是朝野攻防的重點之一。不料近日網上竟有人提問，如果中國共產黨能解決台灣現在的高房價問題，是否會支持統一？結果引來大批網友砲轟！

台海局勢緊張受到國際關注，台灣外部面對中共文攻武嚇，內部還要擔憂代理人配合亂台、鼓吹兩岸統一。沒想到最近有人拿高房價問題來替兩岸統一做包裝，在Threads上發文提問：「如果統一能讓台灣房價跌一半，你會同意嗎？」

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該串文發出至今累積超過21萬人瀏覽、近2千人留言，大部分網友怒轟，「牆國自己爛尾樓一堆都解決不了，還想管台灣房價？」、「先問問恒大為什麼會破產吧，腦X！」、「統一土地都不是你自己的了，只有70年地上使用權，怎麼會有白癡想要被中國統一？ 」、「統一不是房價跌一半的問題，而是黨不給你的，你不能要」、「什麼鬼問題，你現在就可以滾去中國了，不要拉我們跟著葬送」、「鼓吹投降，又蠢又壞不是人！」

也有不少人直言，「你知道為什麼中國土地規劃可以這麼快速執行嗎？因為他可以不顧你的意願搶走你的土地，還敢為了讓地區人口平均收入數字好看，直接把你家沒有產能的老人趕走」、「如果統一會讓台灣只剩下一種聲音，你會同意嗎？」、「老娘是台灣人，我就算買不起房子，買不起很貴的東西，我也不會去違背自己良心去要統一」、「中國現在房價崩盤，建議妳可以盡快入場抄底，不要待在台灣了」。

台派醫師杜承哲今天也分享該則串文並狠酸：「不只房價，薪水也跌一半，連你的器官都只剩一半！而且（中國）就業率早就不到一半了，有沒有十分之一都不曉得！」

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