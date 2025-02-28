新北道路挖掘收費 3/1起每案900元

新北道路挖掘許可收費標準9年沒漲，3月1日起每案900元。（記者羅國嘉攝）

2025/02/28 19:38

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府為提升道路挖掘管理效能並反映實際行政成本，針對「新北市核發道路挖掘許可收費標準」進行修正，並擬定修正草案，將於明天（3月1日）起施行。

養工處挖管科長王孝倫說明，此次修正重點包括「許可費用調整」，申請道路挖掘許可的基本費從現行費用400元，修改訂為每案900元，並按許可施工日數每日加收200元。若申請變更施工日期或續行施工，則需繳納相同的基本費及每日加收費用。

請繼續往下閱讀...

王孝倫指出，自2016年1月起施行相關標準至今，近年因物價變動及審核成本增加，為配合《規費法》第11條規定，並參酌台北市、桃園市等最新收費情況，向市府提出收費標準進行修正。

據統計，新北近年平均約一萬逾件道路挖掘申請案，其中以電力、電信、自來水、瓦斯等單位最多。若依照最新標準，估計市庫每年約可多進帳500萬元上下。

王孝倫表示，而「專案道路加收費用」若申請挖掘已全面銑刨鋪設且完工未滿2年的專案道路，基本費及每日加收費用將加倍收取，以反映額外行政成本並避免頻繁挖掘影響道路品質；「免收費規定」若因公務需求經新北市政府工務局同意，則可免繳相關許可費。

王孝倫表示，為強化施工管理，新北市透過智慧道路管理中心網站，每季召開施工協調會，並於施工前三個月辦理現地會勘，提醒各管線單位提早完成計畫性挖掘案件。專案道路完工後兩年內原則上禁止挖掘，若有解禁需求，須依規定重新審核，確保公共道路品質。

新北道路挖掘許可收費標準9年沒漲，3月1日起每案900元。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法