屏縣228紀念音樂會 92歲受難者家屬年年百公里赴會不缺席

屏東縣政府在屏東公園228紀念碑前舉辦228紀念音樂會。（記者羅欣貞攝）

2025/02/28 13:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天是228和平紀念日，屏東縣政府在屏東公園228紀念碑前舉辦228紀念音樂會，從未缺席紀念活動的92歲受難者家屬張林淑汝，依舊從1百公里外的墾丁趕赴屏東市與會，令人動容。

228事件是台灣歷史上的一頁傷痛，也是一段無法遺忘的集體記憶，屏東縣政府秉持「和平永續、愛與包容」的信念，每年舉辦228紀念音樂會，邀請各地的受難者家屬參與，一起悼念受難者，並以音樂撫慰人心，傳遞和解的力量；今年有50多位家屬及代表出席。

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音樂會首先邀請樂團演唱補破網、橄欖樹、何日君再來等歌曲，用歌聲緬懷歷史，透過旋律為逝去的靈魂祈福。

屏東縣長周春米表示，歷史不該只是傷痛的回顧，更應成為邁向和解與共融的契機，「我們希望透過音樂，讓歷史的真相得以被銘記，也讓愛與包容成為我們前進的力量」。歷史雖然不能改變，但我們能選擇如何記憶，如何前行。透過愛與包容，讓我們共同守護這片土地的和平，讓228的歷史不再只是悲傷的過去，而是通往未來的橋樑。

來自恆春墾丁的張林淑汝數十年從未缺席紀念活動，她的二哥當年22歲，要去台電上班的途中被槍斃，那時候她才10多歲，日後常見母親日夜流淚思念，心中非常難過；即便過去的苦難深深刻印在心中，張林淑汝仍選擇以寬容的心面對，並期盼下一代能夠正視歷史、珍惜和平，今天她由女兒從墾丁接送到屏東市，媳婦也陪她出席紀念活動，對各界的關心頻頻表示感謝。

屏東縣政府今年也特別安排受難者家屬在今天下午一同至屏東演藝廳欣賞228主題音樂劇《以愛相會》。透過感人的劇情、動人的音樂，觀眾與演員共同沉浸在歷史的記憶中，哭過、笑過、歌唱過，體悟歷史的重量，也感受愛與希望的傳遞。

92歲的受難者家屬張林淑汝（前）今天在家人陪伴下出席紀念活動。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米（右）和受難者家屬張林淑汝（左）一起獻花。（記者羅欣貞攝）

出席者在紀念碑前獻花。（記者羅欣貞攝）

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