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    首頁　>　政治

    傳每票30萬！新竹縣市農會選舉傳賄選 5被告交保

    新竹地檢署指揮大新竹調查員和員警查農會賄選，起獲涉賄的洋酒，也發現新竹市農會理監事改選激烈，每票賄選金額高達6位數字。（新竹地檢署提供）

    新竹地檢署指揮大新竹調查員和員警查農會賄選，起獲涉賄的洋酒，也發現新竹市農會理監事改選激烈，每票賄選金額高達6位數字。（新竹地檢署提供）

    2025/02/28 13:32

    首次上稿：12:25
    更新時間：13:32

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地檢署昨天動員5名檢察官指揮大新竹地區調查員和員警同步鎖定新竹市農會、新埔鎮農會、以及芎林鄉農會的理監事和會員代表改選查賄，其中檢方查獲新竹市農會理監事改選競爭激烈，每票現金賄選行情傳出高達6位數字、30萬元，訊後鍾姓和黃姓男子分別各以10萬、楊姓男子15萬交保候傳，全案將擴大偵辦。

    因應3月10日以前全國各基層農會要完成理監事改選、並遴聘新任總幹事，新竹地檢署5名檢察官昨天分別指揮大新竹地區的調查員和員警，同步對新竹市農會、新埔鎮農會、以及芎林鄉農會涉嫌賄選的相關人士進行搜索、拘提以及傳喚，指控鍾姓等7名被告或用現金或送洋酒等賄選，除疑涉新埔農會賄選的三姓男子聲押後被法院裁定10萬元交保外，其餘均由檢方逕自交保或請回。

    新竹地檢署表示，近期透過選舉情資平台接獲多起新竹縣、市境內各基層農會的賄選情資，從農會會員代表的選舉涉賄，到理監事改選送錢都有。

    昨天檢察官黃依琳、陳子維、葉子誠各自指偵，另由檢察官沈郁智、蔡沛螢協辦，動員新竹地區調查員和員警數10人，同步搜索新竹縣市5地，拘提或傳喚鍾姓等7名被告跟10多名證人。

    檢方表示， 前述3案以新竹市農會的賄選層級最高，鎖定的是市農會理監事改選有人用現金買票，1票價碼高達6位數字、30萬元，檢方複訊鍾姓、楊姓以及黃姓3名被告後，依序各獲10萬元、15萬元、以及10萬元交保候傳。

    檢警調同時也查獲新埔鎮農會會員代表選舉中，三姓男子疑涉嫌幫某候選人分用現金或送洋酒的方式賄選，每票行情5、6000元不等，有的關鍵票數另還加贈洋酒，檢警調搜索2處，並通知三姓男子和13名證人到案說明，檢方一度向法院聲押三姓男子，後院方裁定10萬元交保。

    至於新竹縣芎林鄉農會也傳出在會員代表選舉階段有賄選情事，檢方拘提溫姓被告，也傳喚黃姓、房姓2名被告到案，檢警調指控涉案者以每票2000元「交通費」，「刺激」會員出席投票，檢方訊後裁定溫男10萬交保，黃姓、房姓2人則被請回。

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