賴清德民代助理三親等禁令掀反彈？ 民進黨：積極與第一線溝通

民進黨發言人韓瑩今（27）日就黨內針對黨籍民代公費助理新規定進行回應。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/27 11:58

〔記者陳政宇／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德昨要求，黨籍民意代表的公費助理不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，傳出綠營基層反彈。民進黨發言人韓瑩今（27）日表示，賴清德採取高標準的態度明確，民進黨非常清廉且遵守規定，確實有緩衝期，待中執會通過才有進一步做法，也會積極與第一線民代溝通。

據轉述，賴清德昨在民進黨中常會提案，指出近年各政黨都有民代涉入助理費相關案件，大家要用更高的標準審視自己，民代助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理，避免引起社會非議。

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民進黨新北市議員林秉宥在臉書直陳，這種邏輯不通，既不符合一般性原則也不符合比例原則，更是不當連結的狗屁想法還規劃要入黨章，是不是有人嫌現在執政太輕鬆，要往上調難度？

對此，韓瑩今在民進黨記者會受訪說明，賴清德在中常會態度明確，希望以高標準來希望黨內同志都配合，以現行規定來說，「公務人員利益衝突迴避法」有關利益迴避的部分，就已禁用二親等擔任公費助理。

韓瑩指出，現在民進黨採取三親等的高標準，確實有緩衝期，目前要再等中執會通過才會有進一步做法；面對黨內同志不同意見，民進黨會持續溝通說明，詳細做法會進一步公布。

至於，擴大為三親等能否遏制助理費案件？韓瑩回應，該條例不是針對個案，但因現在助理費案件頻傳，賴清德態度明確，對於地方基層民代有不同聲音，民進黨會進一步說明，且民進黨標準就是希望給大家看到，非常清廉且遵守規定，也會進一步與第一線民代溝通。

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