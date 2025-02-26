避免228錯誤歷史重演 賴清德：轉型正義的腳步不會停歇

賴清德今於民進黨中常會強調，轉型正義是政府守護台灣民主、自由、人權這條道路上重要的任務，將打造公義永續、民主和平的台灣。（資料照）

2025/02/26 17:09

〔記者陳政宇／台北報導〕二二八事件78週年將屆，兼任民進黨主席的總統賴清德今（26）日強調，轉型正義是政府守護台灣民主、自由、人權這條道路上重要的任務，要勇敢面對過去黑暗的歷史，同時記取教訓，避免錯誤的歷史重演，才能打造公義永續、民主和平的台灣，而政府推動轉型正義的腳步不會停歇。

民進黨今天下午召開中常會，邀請建築文資工作者凌宗魁，以「轉型正義-空間與記憶」為題進行專案報告。據發言人吳崢會後轉述，賴清德聽取報告後裁示，非常感謝凌宗魁的分享，從不義遺址的保存，到世界各國的案例分享，都帶給大家許多啟發和思考。

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賴清德指出，這週五就是二二八紀念日，透過各地都不同的紀念活動，不只是讓台灣人，甚至是外國朋友，了解痛苦的記憶，其實與我們日常生活場景非常靠近，也唯有一同回望歷史，我們才能擘劃出共同的未來。

「轉型正義，是政府在守護台灣民主、自由、人權這條道路上重要的任務」，賴清德說，要勇敢面對過去黑暗的歷史，同時記取教訓，避免錯誤的歷史重演，才能打造公義永續、民主和平的台灣。

賴清德提到，行政院公布「轉型正義階段政策重點策進方案」，以「深化自由民主、確立普世人權」為願景，確立政策基礎，並完備政策體系，提出後續重要政策目標；行政院同時也將「不義遺址保存條例」草案送交立法院審議，希望能解決凌宗魁老師所提到不義遺址保存不易的挑戰，達成保存活化的目標，強化空間保存以及歷史事件記憶。

賴清德表示，非常感謝凌宗魁分享如此豐富的歷史資料，以及對未來政策規劃的想像。政府推動轉型正義的腳步不會停歇，會以全民作為轉型正義教育的對象，採取積極的行動，持續與社會溝通，深化台灣民主、自由、人權的價值，這是我們與世界友人共同的理念價值，更是世世代代要珍惜守護的生活方式。

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