防查水表！大罷免人權律師團成立 罷團揭國民黨打壓行徑

20餘名人權律師今日協同罷團志工召開記者會宣布，成立「2025大罷免人權律師團」，保護參與罷免的民團、公民不受地方政府查水表、迫害。（記者林哲遠攝）

2025/02/25 16:29

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免浪潮來襲，中選會已收到64案罷免案送件數，總計有52位立委罷免案。人權律師今日召開記者會宣布，成立「2025大罷免人權律師團」保護參與罷免的民團、公民不受地方政府查水表、迫害；與會的罷團志工、領銜人也相繼曝光，桃園市政府、國民黨勢力在地方進行連署時遭受打壓的案例。

律師團志工代表羅浚晅醫師表示，公民罷免團體站出來用法定程序，完成公民參政是天經地義，卻看到很多幕後黑手阻撓，包含拿連署單敲門、查水表、領銜人被查身家等。幾年前，許多醫護人員挺身而出將病毒阻絕於國門之外；如今，台灣面對的是一種政治病毒，當罷免的志工站在第一線守護大家時，律師團就要成為他們的後盾。

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羅浚晅強調，任何一名為民主、為台灣貢獻的人，就是護國勇者，「我們不能讓他們孤單，人權律師團將不分藍綠，只要罷免路上被查水表、人權被侵害，都可以與律師團說，我們要讓每個人在罷免過程中，安心走下去！」

律師團列出四大任務，第一，提供罷免發起人、領銜人、連署人及相關參與者即時且必要之法律諮詢與支援，確保行動符合法律規範，避免遭受不當指控；第二，若罷免行動參與者遭受人身威脅、惡意檢舉或其他法律攻擊，律師團將依據相關事證，提供必要之訴訟程序協助與支援，確保當事人權利不受侵害。

第三，律師團將督促行政與司法機關公正執法：嚴密關注政府行政機關之相關作為，防止濫權，確保程序透明、公正，並督促司法機關依法公正行使職權；第四，若發生嚴重侵害民主權利的情況，他們將透過國內外媒體與國際人權組織，揭露相關事實，讓國際社會共同監督台灣的民主發展。

罷免國民黨立委洪孟楷領銜人方柏翔坦言，他們一路走來，遇到重重阻礙與壓力，在淡水，他們在捷運站外進行快閃連署，卻屢次被驅趕，甚至當志工僅是指引民眾前往殼牌倉庫連署站，都成為被干涉的理由；在泰山，他們尋找友善店家合作，但許多店家擔心遭到國民黨打壓，不敢公開支持，「為什麼店家會害怕？這是幾十年來對國民黨根深蒂固的恐懼。」

方柏翔補充，在林口，他們僅是希望借用教室進行志工訓練，卻屢遭拒絕。不是因為場地不足，而是被認為「太敏感」，甚至連民防訓練這類與政治無關的活動，也因相同理由被擋下，這不只是場地租借的問題，而是台灣的民主自由正在被蠶食。

罷免國民黨立委牛煦廷團體志工陳牧師指出，最近桃園有參連署提議書的民眾，在20日、21日才收到掛號的提議書調查表，但通知稱21日就要把調查表寄回，許多民眾當天上完班回家才看到這封信，連忙致電詢問路怎麼辦，「若21日沒有寄回去怎麼辦，我寫的那一張連署書會不會就因此被判定無效。」

「這不是行政干預，什麼是行政干預！」陳牧師透露，桃園6個罷團從提倡行使公民罷免權以來，多次遭受到行政力的干擾，例如有員警直接進入連署站，質疑罷免運動是受誰的指使？也有分局長跳出來指責受威脅的罷免志工，既然已經報案就不要再到處張揚等。

陳牧師續指，歷經千辛萬苦，當他們完成「光復桃園六區全罷」第1階段目標，卻沒想到裁判是他們的、球證也是他們的，2月3日當天桃園市長張善政公開呼籲，「桃園這六席立委都不應該罷免，因為找不到比他們更好的了。」；接著2月7日牛煦庭舉辦春酒之際，張市長再次公然地，為已經成為被罷免人的6位桃園市立委站台。

國民黨立委葉元之罷免團體「板橋大刪元」團隊志工也說，他們志工都是一般民眾，在值勤遇到比較不理性的對手支持者前來謾罵時，往往會忘記如何自保與反應。她舉例，有時候申請好的場地因為下雨，增加了雨備也會遭到惡意的檢舉，店主出借騎樓給罷團連署也會被檢舉，最後只能由屋主出示權狀自保。

志工認為，葉元之在直播中說自己都沒有為難罷團，卻在節目中表現出對罷團的惡意，在此刻能有人權律師團的協助，免除相關參與者陷入官司的恐懼，相信能夠吸引更多有志者的人，加入罷團的行列。

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