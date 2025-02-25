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    吳春城辭立委 黃光芹：壯世代爭議至今沒等到民眾黨中評會回應

    民眾黨立委吳春城25日於院會質詢時細數推動壯世代法案的點滴過程，並於最後宣布辭去立委。（記者塗建榮攝）

    民眾黨立委吳春城25日於院會質詢時細數推動壯世代法案的點滴過程，並於最後宣布辭去立委。（記者塗建榮攝）

    2025/02/25 16:11

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕深陷「壯世代政策及產業發展促進法」圖利家族企業爭議的民眾黨立委吳春城，今在立法院總質詢時突宣布請辭。對此媒體人黃光芹表示，民眾黨當初說2月20至22日將開中評會處理壯世代爭議，至今依然没等到。

    吳春城今日質詢時說，美好的一仗已經打過，期許大家堅持理想，莫忘初衷，一起努力，他藉此機會表達個人的重大決定，在壯促法通過的那一刻，已經考慮辭去立委，因為任務完成該交棒給下一位實現理想的機會，沒想到爆發攻擊，必須留下來清理戰場承擔責任。

    黃光芹在臉書PO文表示，2週前她抨擊吳春城所涉爭議，不只考驗他一人，更挑戰民眾黨的政治道德底線。試問，任何一位立委，可以一邊擁有商標權、一邊施壓部會冠名，否則就凍預算？再問，民眾黨可以容許民進黨任何一位公職，老公當立委、妻兒包工程？三問，民眾黨不過8席立委，可以放任任何一位立委，因為家人包工程，連正眼都不敢瞧官員一眼，那還問什麼政、監什麼督？

    黃光芹指出，這是前兩週她在《優傳媒》的評論，如今依然適用。民眾黨回覆，2月20至22日將開中評會處理，至今她依然没等到，在民眾黨人眼中，民進黨固然可怕，但當民眾黨變得比任何一個政黨更可怕，那才是真可怕！

    黃光芹直言，請問，民眾黨今天憑什麼駡衛福部？吳春城家族拿了衛福部2個標案，是要他們跟在後面洗地嗎？

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