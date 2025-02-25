中國權宜輪又拖斷！ 數發部：「台澎三號」海纜全斷

一艘多哥籍「宏泰」貨輪，涉嫌在下錨拖斷我海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署網站）

2025/02/25 13:24

〔記者徐子苓／台北報導〕繼日前台馬二號海纜因不明原因發生全斷障礙，數位發展部表示，今天接獲中華電信通報，「台澎三號」海纜發生全斷障礙，中華電信已通報海委會海巡署，請求協助調查斷纜原因。為疏解斷纜可能影響，數發部立刻請中華電信緊急調度訊務至其他海纜，以確保台灣與澎湖、金門之間的通訊保持正常運行。

海巡署稍早也表示，已於凌晨超前部署在現場海域監控多哥籍「宏泰」貨輪，發現該輪下錨滯留時，立即實施廣播驅離，並全程監控；接獲中華電信通報後，並以現行犯攔停「宏」輪，將「宏」輪押返台南安平港，該貨輪經查為中資背景的權宜輪，船上8名船員均為中國籍人士，不排除為中國灰色地帶侵擾行動。

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台灣目前共有10條國內海纜，都是中華電信所有，分布在台灣本島與金門、澎湖、馬祖之間，或是離島之間。近期海纜屢次出現故障，有些是海纜芯線老化自然斷裂，有些則是被漁船或貨輪勾斷。

數發部說明，國家通訊暨網際安全中心（NCCSC）收到中華電信通報，2月25日凌晨3時許，「台澎三號」海纜位於我國台南北門14.7公里處發生全斷障礙。為維持澎湖、金門地區通訊暢通，且台灣澎湖、金門之間尚有台澎二號、澎金三號及台金二號等海纜互連，數發部已指示中華電信緊急調度海纜通訊，將原本經由該海纜傳輸的語音通訊與網際網路服務移轉至其他海纜。

同時，數發部也請中華電信協調已在先前抵達高雄的海纜船，於台馬三號、台馬二號海纜維修完畢後，立即進行台澎三號海纜的修復工作。根據中華電信日前回覆，在海象條件允許下，台馬三號海纜及台馬二號海纜預計最快分別於2月底及3月底完成修復。

數發部強調，已報請行政院核定，我國14條國際海纜及10條國內離島海纜都已納入關鍵基礎設施（CI），未來數發部將持續秉持「備援再備援」的原則，強化離島通訊網路韌性，包含在政府關鍵節點布建非同步衛星站點、補助電信業者擴充微波容量及海纜建設，透過多元異質的通訊備援及應變機制進一步提升整體通訊穩定性，確保政府與民眾的日常通訊不中斷。

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