為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國權宜輪又拖斷！ 數發部：「台澎三號」海纜全斷

    一艘多哥籍「宏泰」貨輪，涉嫌在下錨拖斷我海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署網站）

    一艘多哥籍「宏泰」貨輪，涉嫌在下錨拖斷我海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署網站）

    2025/02/25 13:24

    〔記者徐子苓／台北報導〕繼日前台馬二號海纜因不明原因發生全斷障礙，數位發展部表示，今天接獲中華電信通報，「台澎三號」海纜發生全斷障礙，中華電信已通報海委會海巡署，請求協助調查斷纜原因。為疏解斷纜可能影響，數發部立刻請中華電信緊急調度訊務至其他海纜，以確保台灣與澎湖、金門之間的通訊保持正常運行。

    海巡署稍早也表示，已於凌晨超前部署在現場海域監控多哥籍「宏泰」貨輪，發現該輪下錨滯留時，立即實施廣播驅離，並全程監控；接獲中華電信通報後，並以現行犯攔停「宏」輪，將「宏」輪押返台南安平港，該貨輪經查為中資背景的權宜輪，船上8名船員均為中國籍人士，不排除為中國灰色地帶侵擾行動。

    台灣目前共有10條國內海纜，都是中華電信所有，分布在台灣本島與金門、澎湖、馬祖之間，或是離島之間。近期海纜屢次出現故障，有些是海纜芯線老化自然斷裂，有些則是被漁船或貨輪勾斷。

    數發部說明，國家通訊暨網際安全中心（NCCSC）收到中華電信通報，2月25日凌晨3時許，「台澎三號」海纜位於我國台南北門14.7公里處發生全斷障礙。為維持澎湖、金門地區通訊暢通，且台灣澎湖、金門之間尚有台澎二號、澎金三號及台金二號等海纜互連，數發部已指示中華電信緊急調度海纜通訊，將原本經由該海纜傳輸的語音通訊與網際網路服務移轉至其他海纜。

    同時，數發部也請中華電信協調已在先前抵達高雄的海纜船，於台馬三號、台馬二號海纜維修完畢後，立即進行台澎三號海纜的修復工作。根據中華電信日前回覆，在海象條件允許下，台馬三號海纜及台馬二號海纜預計最快分別於2月底及3月底完成修復。

    數發部強調，已報請行政院核定，我國14條國際海纜及10條國內離島海纜都已納入關鍵基礎設施（CI），未來數發部將持續秉持「備援再備援」的原則，強化離島通訊網路韌性，包含在政府關鍵節點布建非同步衛星站點、補助電信業者擴充微波容量及海纜建設，透過多元異質的通訊備援及應變機制進一步提升整體通訊穩定性，確保政府與民眾的日常通訊不中斷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播