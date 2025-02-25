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    美國對台立場會否轉變 外交部盼「以實力達致和平」

    外交部北美司司長王良玉表示，外交部及相關政府部門將持續積極推動台美關係，展現自我防衛決心，達到以實力達致和平的目標。（資料照）

    外交部北美司司長王良玉表示，外交部及相關政府部門將持續積極推動台美關係，展現自我防衛決心，達到以實力達致和平的目標。（資料照）

    2025/02/25 14:01

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普上任後，美國對烏克蘭立場大轉彎，讓部分台灣人憂心美國對台立場未來是否可能有所轉變。外交部北美司司長王良玉表示，外交部及相關政府部門將持續積極推動台美關係，展現自我防衛決心，達到以實力達致和平的目標。

    王良玉今（25）日於外交部例行記者會表示，美國歷任政府皆依據「台灣關係法」及「六項保證」重申對台灣的安全承諾，近期美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）也於受訪時再次重申。

    王良玉指出，川普政府上任以來，已在美日峰會、美日韓3國外長聯合聲明的場合強調維繫台海和平與穩定對於國際社會的安全與繁榮不可或缺，並反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖，同時也表達對台灣有意義參與國際組織的支持。

    王良玉進一步說明，外交部及相關政府部門將持續積極推動台美關係，並持續展現自我防衛的決心及強化自我防衛的能力，達到以實力達致和平的目標。

    針對川普政府釋出的外交援助豁免名單，王良玉則表示，外交部持續關注川普政府各項相關政策的進展，也與美方保持很良好的溝通及聯繫，目前並無進一步補充資訊。

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