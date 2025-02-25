京華城弊案緩起訴第一波 朱亞虎緩起訴確定

鼎越開發公司前董事長朱亞虎（左）因認罪獲緩起訴。（資料照，記者王定傳攝）

2025/02/25 10:28

〔記者王定傳／台北報導〕鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源涉入京華城容積率弊案，奉威京集團主席沈慶京之命利用「政治獻金」達行賄之實，台北地檢署以兩人深表悔悟予以緩起訴2年。

台北地檢署偵辦台北市京華城容積率弊案，查出前台北市長柯文哲收賄款項中，有210萬元是威京集團主席沈慶京指示子公司鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源，利用「政治獻金」以達行賄之實，由於兩人坦承行賄柯文哲及其心腹「大帳房」李文宗，以兩人深表悔悟，依違背職務行為交付賄賂罪予以緩起訴，期間均為兩年，朱須向公庫支付330萬元、陳120萬元，另國民黨台北市議員應曉薇友人王尊侃、助理陳佳敏不起訴，經檢方職權再議後，高檢署駁回確定。

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檢方調查，沈慶京在2020年2月透過朱亞虎牽線，前往市長室與柯文哲會面洽談。過程中，柯同意將京華城陳情案送都委會研議，再由前副市長彭振聲掌控的都委會通過容積獎勵；兩人「密室會談」超過一個小時，在外等候的朱亞虎見到沈「臉露滿意微笑」。

檢方調查，隔月10日，柯文哲與國民黨台北市議員應曉薇舉行便當會，裁示將根本沒提出陳情函的京華城案，函送都發局，並指示前都發局長黃景茂要把陳情案送都委會研議；等京華城「生」出陳情函後，市長辦公室隨即交辦都發局，都市計畫科遂以「奉交下」提送都委會研議。

檢方調查，3月23日，沈慶京指示朱亞虎、威京集團財務部經理張志澄匯款210萬元給柯文哲之後，張志澄協調威京集團不知情6名員工，陳俊源則以自己名義，從威京領取每人各30萬元，7人共捐210元給民眾黨。

完成匯款後，朱亞虎還特地傳訊列出捐款人名單供李文宗確認；李也回訊「市長與我們都心存感激」。檢方將認罪的朱、陳兩人緩起訴，不認罪的張志澄依行賄起訴並請量處適當之刑；另應曉薇友人王尊侃、助理陳佳敏同樣捲入此案，經檢方職權再議後．高檢署駁回確定。

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