新竹棒球場挖出大祕寶？民代：營建剩餘土方就地回填很常見

媒體報導新竹球場外野區挖出營建土方石，劉康彥認為營建剩餘土方就地回填很常見。（資料照）

2025/02/24 22:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府上週四（20日）在自由車場整修工程發生世壯運裁判長試騎摔車骨折受傷後，下午隨即發佈市立棒球場已解除保全證據，並進場進行過重覆土移除工程，遭外界解讀又拿棒球場轉移自由車場整修工程場地不平等狀況，而有媒體今天也報導棒球場在移除過重覆土時挖出紅磚及廢棄水泥塊和廢電線等營建廢棄物。對此，市議員劉康彥今晚發文提到，其實棒球場改建時，將棒球場現有的營建剩餘土方就地回填是很常見的情況，但若有違反規定，市府該罰就罰。

劉康彥在臉書提到，因有媒體報導新竹棒球場的外野挖到營建剩餘土石方，讓大秘寶的話題再起。然棒球場的爭議，沸沸揚揚吵2年了，球迷依舊看不了球、多少基層公務員遭無端牽連，這樣的政治操作該停止了。因為大家只想看球賽，球員只想有球場打。

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劉康彥說，根據「營建剩餘土石方處理方案」的規定，公共工程的主辦機關（如新竹市政府）在寫工程計劃時，就應提出剩餘土石方先期規劃構想。也就是工程製造的剩餘土石方要放在哪裡。不只要說明送去哪裡，剩餘土石方還必須力求「挖填平衡」，常見的做法，就是以「本工程土方平衡」為優先，其次才是機關內部，或跨機關其他工程土方交換。最後的選擇，才是送出去到土資場。

劉康彥說，舊新竹棒球場的外野區，有部分拆除、部分修建、部分拉皮，這些工程所製造的剩餘土石方，依「營建剩餘土石方處理方案」規定、依「本工程土方平衡」為優先原則，就地回填不外運，不僅是常見，也是合理的做法，反而外運到土資場才是最後的手段。

但回填也有限度，總不能草皮一掀開，就是滿滿營建剩餘土石方或營建廢棄物（如果是這樣，前年美國場務專家開挖的那一次，就會輕而易舉挖到）。因此他建議市府應公布本週全程開挖的影片以昭公信，且配合影片說明開挖深度，以及在幾公尺深挖到什麼以昭公信，同時應公布最新完成的鑑定報告。

此外，營建剩餘土石方種類之多，有9大類，但只有穩定性（沒有化學或輻射污染）的混凝土塊才可以就地回填。如果有非穩定性混凝土塊，應即刻採樣送檢調。如果廠商有違法，該罰就罰，如果有人謀不臧，該法辦就法辦。

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