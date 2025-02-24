賴清德：絕不讓二二八類似事件再發生 台灣人自己做主

總統賴清德今接見「2025年海外二二八遺屬返鄉團」。（總統府提供）

2025/02/24 14:49

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今接見「2025年海外二二八遺屬返鄉團」時表示，我們不能忘記歷史，更要體認民主與威權的不同，捍衛我們的自由，政府將持續追求正義與真相，堅定地團結國家、守護國人安全，捍衛台灣主權，絕不能讓類似事件再次發生，要讓台灣人做自己的主人，希望2300萬人團結一致守護台灣，維持民主、自由、人權的憲政體制。

賴清德表示，首先，他要代表全體國人對大家專程回國參加二二八中樞紀念儀式，表達最誠摯的歡迎。二二八事件迄今已邁入78年，各位受難者遺屬長期在海外從事二二八平反工作，也積極為台灣發聲，他非常感謝，也以最嚴肅的心情與大家共同追思受難的先賢。

請繼續往下閱讀...

賴清德指出，二二八事件讓台灣付出相當大的代價，造成世代創傷延續至今，當時社會菁英的消失，包含日治時期的第一位台灣人檢察官王育霖、最年輕的醫學博士施江南、極為重要的美術先驅陳澄波、成功的企業家與民意代表王平水、牙醫師楊阿壽、律師林連宗、嘉義農校教師林光前，以及其他令人欽佩，在那個年代非常傑出、重要的人士。

賴清德表示，這些社會菁英的逝去，對台灣社會造成無法估計的損失，他要代表政府再次和大家致歉。政府的補救措施包括認錯、道歉、賠償、追查真相、恢復名譽、撤銷判決、設立紀念館、紀念碑等，後續該做的事情，政府都一定會做。

賴清德說，有賴各位前輩，特別是王克雄博士這幾十年間不斷地努力呼籲社會正視這段傷痕，才有累積至今日的轉型正義成果，近年來努力推動轉型正義，就是為了達到「追求真相」、「賠償」、「獲得正義」以及「保證不再發生」，讓我們的子孫知道，現在所享受的民主並非理所當然，而是我們的祖輩用血淚一滴一滴爭取來的。

賴清德表示，直到今日，這是一個未竟之業，我們要持續追求正義與真相，落實政治檔案的開放應用，我們不能忘記歷史，更要體認民主與威權的不同，捍衛我們的自由。

賴清德強調，政府將持續堅定地團結國家、守護國人安全，我們絕對不能讓類似的事件再次發生。第一步就是捍衛台灣的主權，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬；堅持台灣主權不容侵犯、併吞；堅持中華民國台灣的前途由2300萬人決定。

賴清德表示，我們要讓台灣人做自己的主人，而每一位國家的主人都能在這塊土地上擁有平安、自在的生活，希望2300萬人團結一致守護台灣，維持民主、自由、人權的憲政體制，讓台灣持續繁榮發展，代代子孫得以在這塊土地上長治久安。

總統賴清德今接見「2025年海外二二八遺屬返鄉團」。（總統府提供）

總統賴清德今接見「2025年海外二二八遺屬返鄉團」。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法