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    凌濤質疑賴總統花公帑辦烤肉宴 吳思瑤：迴力鏢打到馬英九臉很腫

    立院黨團幹事長吳思瑤（中）今日表示，迴力鏢打到前總統馬英九臉很腫、很痛，馬任內用國務機要費為前副總統連戰祝壽、邀請友人看白冰冰演唱會、邀請黨籍立委餐敘，她質疑，「到底是誰黨國不分、公私不分？」（資料照）

    立院黨團幹事長吳思瑤（中）今日表示，迴力鏢打到前總統馬英九臉很腫、很痛，馬任內用國務機要費為前副總統連戰祝壽、邀請友人看白冰冰演唱會、邀請黨籍立委餐敘，她質疑，「到底是誰黨國不分、公私不分？」（資料照）

    2025/02/24 12:13

    〔記者李文馨／台北報導〕國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤批評，賴政府一邊聲稱財政吃緊、慰問金縮水，一邊卻能在官邸舉辦烤肉宴，質疑政府是否動用公帑舉辦活動。立院黨團幹事長吳思瑤今（24日）表示，迴力鏢打到前總統馬英九臉很腫、很痛，馬任內用國務機要費為前副總統連戰祝壽、邀請友人看白冰冰演唱會、邀請黨籍立委餐敘，她質疑，「到底是誰黨國不分、公私不分？」

    凌濤昨天表示，中央日前才剛喊窮說預算被刪，無法發放太多災害慰問金，結果昨卻在總統官邸辦烤肉宴，最諷刺的是民進黨政府編列2.9兆元的歷史最高總預算，卻高喊「政府要關門」，說沒錢推動政務。現在卻疑似動用公帑在官邸辦烤肉宴，這些預算不給災民、不用在紓困，反而燒在政治酬庸上。

    對此，吳思瑤今在立院受訪時表示，國民黨人特別喜歡拿著放大鏡檢視，但這個迴力鏢恐怕打到的是前總統馬英九。

    吳思瑤指出，賴總統的烤肉邀約全都由他自掏腰包，未使用任何公帑，但這個迴力鏢打到馬英九臉很腫、很痛。她指出，2008年剛上任的馬英九用國務機要費替連戰祝壽；2012年又用國務機要費邀請30、40位私人好友去看白冰冰演唱會；2016年卸任前，還用國務機要費邀請歷屆藍委進總統府餐敘，「到底是誰黨國不分、公私不分，絕對不是賴清德，而是馬英九吧。」

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